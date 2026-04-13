Allerta Meteo Molise: tornano piogge e vento

Torna la pioggia in Molise e la paura per nuove situazioni di emergenza come quelle causate dall’eccezionale ondata di maltempo dei giorni scorsi con frane, smottamenti, crolli e interruzione di collegamenti viari e ferroviari. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per criticità idrogeologica e vento sull’intero territorio per domani, martedì 14 aprile. A partire dalle prossime ore sono infatti attese piogge, da isolate a sparse sui settori centro-occidentali. Le temperature saranno in aumento, i venti saranno moderati, localmente forti con rinforzi dai quadranti meridionali e il mare poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento lungo le coste esposte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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