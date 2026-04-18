Allerta Meteo, nuove conferme sul clamoroso colpo di coda della prossima settimana: freddo anomalo e neve a quote collinari!

L’attuale scenario meteorologico europeo sta vivendo una fase di estrema dinamicità, caratterizzata da una profonda incertezza che vede i principali centri di calcolo scontrarsi su quella che potrebbe essere la configurazione climatica della prossima settimana. Da giorni su MeteoWeb stiamo monitorando con attenzione i segnali di un possibile e clamoroso colpo di coda dell’inverno, un’ipotesi che, nonostante l’avanzamento della stagione primaverile, sembra trovare conferme sempre più solide nelle ultime emissioni dei modelli matematici. La distanza temporale suggerisce ancora prudenza, ma gli ultimi aggiornamenti evidenziano una spaccatura netta tra le diverse visioni modellistiche, lasciando presagire un evento di freddo e neve di notevole rilevanza per il periodo.

Il duello tra i modelli ECMWF e GFS sulla portata dell’evento

In questo contesto di incertezza, il confronto tra il modello europeo ECMWF e quello statunitense GFS risulta quanto mai emblematico. Il centro di lettura europeo ECMWF conferma con decisione l’arrivo di una massiccia irruzione fredda, delineando un quadro sinottico in cui l’aria polare riuscirebbe a penetrare nel Mediterraneo con grande determinazione. Di contro, il modello americano GFS, pur confermando l’impianto generale della struttura atmosferica, mostra una minore convinzione riguardo all’intensità del freddo e alla severità del maltempo sull’Italia. Tuttavia, l’esperienza meteorologica insegna che, nel medio e lungo termine, il modello ECMWF vanta una maggiore affidabilità e solitamente tende ad avere la meglio sulla visione di GFS, il che rende molto probabile che lo scenario di un brusco ritorno a condizioni tipicamente invernali possa effettivamente concretizzarsi.

La prima fase del maltempo: Regioni Adriatiche in pole position

Secondo le proiezioni più accreditate, la dinamica perturbata dovrebbe iniziare a manifestarsi con forza tra lunedì 20 e martedì 21, quando le Regioni Adriatiche si troveranno in pole position per ricevere i primi effetti dell’aria fredda. Questa fase iniziale sarà caratterizzata da un forte maltempo che spazzerà le coste e le zone interne, portando piogge diffuse e un sensibile rinforzo dei venti. La barriera appenninica giocherà un ruolo fondamentale nel trattenere la massa d’aria gelida sul versante orientale, creando le condizioni ideali per un drastico calo delle temperature. Il peggioramento sarà rapido e violento, segnando l’inizio di una settimana che poco avrà a che fare con la dolcezza primaverile e che riporterà i rilievi a indossare una veste prettamente invernale. Attenzione ai forti temporali con supercelle, grandine e tornado specie su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise.

Lo sfondamento al Sud e la neve sugli Appennini tra mercoledì e giovedì

Il vero e proprio affondo dell’aria fredda verso le latitudini meridionali è previsto tra mercoledì 22 e giovedì 23, giorni in cui assisteremo allo sfondamento del fronte perturbato verso il meridione d’Italia. Il maltempo colpirà duramente anche la Calabria e la Sicilia, dove si attende un peggioramento marcato delle condizioni atmosferiche con piogge intense e temporali. La notizia più rilevante riguarda però la quota neve, poiché il crollo termico sarà tale da favorire nevicate sugli Appennini anche a quote insolitamente basse per il mese di aprile. Il paesaggio montano del Sud Italia potrebbe dunque tornare a imbiancarsi vistosamente, offrendo uno spettacolo suggestivo ma al contempo preoccupante per l’agricoltura e per le attività stagionali già avviate.

Temperature invernali e focus su Molise e Puglia

Proprio nella fascia temporale compresa tra mercoledì e giovedì, le temperature dovrebbero letteralmente crollare, portandosi su valori tipicamente invernali in tutto il comparto adriatico. In questa specifica configurazione, il Molise e la Puglia si preannunciano come le regioni più colpite dal freddo intenso, trovandosi direttamente sulla traiettoria delle correnti gelide provenienti dai Balcani. Il calo termico sarà drastico e percepibile, con minime che potrebbero sfiorare lo zero anche in pianura e massime che rimarranno ben al di sotto della media del periodo. Questa ondata di freddo non sarà un evento fugace, ma sembrerebbe intenzionata a persistere, mantenendo un clima rigido e instabile per diversi giorni consecutivi.

L’incognita sul weekend del 25 aprile e le prospettive a lungo termine

L’evoluzione meteorologica successiva suggerisce che il freddo al Sud potrebbe prolungarsi ulteriormente, interessando anche la giornata di venerdì 24. Questa persistenza delle correnti polari rischia seriamente di rovinare il weekend del 25 aprile, una ricorrenza tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta e alle attività all’aperto. Sebbene sia ancora presto per sbilanciarsi con una previsione definitiva per il ponte della Festa della Liberazione, il rischio che l’instabilità e il clima invernale possano condizionare le festività è concreto e supportato dalle ultime mappe. La situazione resta in continua evoluzione e la distanza temporale invita alla cautela, ma il quadro delineato da ECMWF non lascia spazio a molti dubbi: l’Italia si appresta a vivere un clamoroso colpo di coda dell’inverno che rimetterà in discussione l’arrivo definitivo della stagione calda.

Quanto descritto sottolinea l’importanza di monitorare i prossimi aggiornamenti, poiché la discrepanza tra i modelli potrebbe ancora riservare sorprese dell’ultimo minuto. Tuttavia, la solidità della tesi europea lascia presagire una settimana di passione meteorologica, dove la neve e il gelo torneranno a essere i protagonisti assoluti del panorama italiano, dalla dorsale appenninica fino alle coste del basso Adriatico e dello Jonio.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: