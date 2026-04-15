Allerta Meteo, oggi il maltempo insiste al Centro/Sud: temporali e grandine, le regioni più colpite

Una vasta area di bassa pressione continua a influenzare il Centro/Sud, favorendo lo sviluppo di temporali anche intensi nel corso dell’intera giornata. La Sicilia si conferma tra le zone più esposte al maltempo, con piogge abbondanti, grandinate locali e possibili trombe marine, mentre fenomeni diffusi interesseranno anche le regioni tirreniche e parte del versante adriatico. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: il bollettino

“Una goccia fredda semi-stazionaria continuerà a rinnovare dell’instabilità sul centro-sud Italia, con temporali nottetempo e durante le ore diurne. Viene attribuito un esteso Livello 0 che va dalle due isole maggiori alla Toscana meridionale e il medio versante Adriatico per piogge intense anche del tipo persistente, specialmente lungo le montagne, grandinate di piccole o localmente medie dimensioni e intense raffiche di vento“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Aree Livello 0

“L’azione della depressione, ben chiusa in quota, garantirà molteplici fasi alternate di rovesci e temporali sul centro-sud del dominio, in particolare sulla Sicilia. Questa porzione di territorio si troverà influenzata dalla zona di ascendenza delle correnti in quota e da una massa d’aria ad elevata umidità all’interno dello strato limite planetario, che verrà forzata dall’orografia dei monti Nebrodi e dell’Etna“, spiega PRETEMP. “Si formeranno dei temporali, in genere di natura multicellulare, evolvendo anche in un cluster di multicelle sul basso mar Tirreno tra la notte e la mattinata“. Nella seconda metà della giornata “l’irraggiamento solare unitamente ad un nocciolo di aria fredda in quota (-22/-23°C), porranno le basi per l’attivazione di convezione disorganizzata sulla Sicilia occidentale, includendo la possibilità di avere forti piogge, grandine di piccolo diametro anche con accumulo e qualche tromba marina nei dintorni delle isole Egadi. Sulla Sicilia centro-orientale, nelle ore pomeridiane, si ritiene possibile la formazione di una convergenza tra lo scirocco e il maestrale in entrata, dove potrebbe incentivare lo sviluppo di multicelle persistenti. Altri temporali potrebbero poi palesarsi nella tarda serata per l’azione del fronte occluso del cut-off“.

PRETEMP sottolinea inoltre che “il ramo del fronte caldo si muoverà poi verso le regioni Tirreniche nella tarda mattinata, il quale sarà capace di provocare dei temporali tra Lazio e Campania settentrionale. All’interno di questa zone di interesse, i profili termodinamici sono propensi a raffiche di vento localmente intense (elevato LCL) e a grandinate di piccole o localmente medie dimensioni per effetto di un CAPE ben diluito nel profilo verticale in commistione con l’afflusso di aria fredda in quota (-19/-20°C). Anche sul medio versante adriatico si potranno verificare dei rovesci e temporali, seppur in maniera più sporadica e in prevalenza durante le ore della mattina“. Analogamente, “della convezione diurna si svilupperà sull’appennino calabrese. Sulla Sardegna, invece, l’instabilità si dovrebbe attivare tra il pomeriggio-sera, coadiuvata da un aumento della forzante sinottica. Si evidenzia quindi la possibilità di avere temporali lineari in genere quasi su tutta l’isola, ma con una maggiore persistenza sul Cagliaritano“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo: la mappa PRETEMP

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