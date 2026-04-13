Allerta Meteo Piemonte: oggi rischio idrogeologico, domani attenzione alle valanghe

Allerta meteo codice giallo in Piemonte oggi “per rischio idrogeologico su gran parte della regione, domani per valanghe sui settori nordoccidentali. Oggi proseguono le piogge su tutta la regione tra deboli e moderate, più intense a ridosso dell’arco alpino ed in attenuazione sul Nord, mentre permarranno fino a domani sul Cuneese. Nevicate in montagna sopra ai 1900-2000 m. Ventilazione orientale più intensa sul basso Piemonte. Domani possibili locali rovesci sulla fascia pedemontana nordoccidentale“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 13 aprile 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.