Allerta Meteo Piemonte: tornano piogge, neve in montagna e forti venti

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valida per la giornata di domani, lunedì 13 aprile. “Oggi tra pomeriggio e sera, inizio delle prime precipitazioni sui settori pedemontani e alpini nordoccidentali, con possibili locali rovesci o temporali tra Novarese, Vercellese e Torinese. Nella notte, intensificazione delle piogge fino a moderate o localmente forti ed estensione a tutte le Alpi e pianure adiacenti, meno intense sulle pianure orientali. Durante la giornata di domani, progressiva attenuazione a nord ed intensificazione a sud. Forti venti orientali e neve oltre i 1800-2000 metri”, si legge nel bollettino di allerta.

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