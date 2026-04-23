Allerta Meteo, pomeriggio di maltempo: 8 regioni a rischio oggi

Una nuova fase di maltempo interessa l’Italia, soprattutto le regioni meridionali e le aree interne del Centro. Nelle prossime ore sono attesi temporali sparsi, localmente intensi, con possibili grandinate e fenomeni vorticosi lungo le coste. In considerazione della situazione meteo attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio nelle prossime ore.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un asse di saccatura in quota, associato a un vortice ciclonico attivo sui Balcani centro-meridionali, continuerà a muoversi verso sud-est attenuandosi ma mantenendo ancora condizioni di moderata instabilità sulle regioni meridionali e sulle zone interne di quelle centrali“, viene spiegato nel bollettino PRETEMP. “Viene quindi emesso un livello 0 per temporali sparsi associati a forti ma brevi rovesci, anche di grandine di piccole dimensioni con locali accumuli al suolo sulle aree appenniniche o subappenniniche, con possibile estensione dei fenomeni verso il centro-sud Italia nel pomeriggio. Non si esclude la possibilità di fenomeni vorticosi (livello 0) in prevalenza trombe marine in prossimità delle aree costiere, mentre la probabilità di landspout appare trascurabile sebbene non del tutto assente“.

Focus aree Livello 0

“La convezione sarà principalmente dovuta all’elevato gradiente termico verticale, specie nelle ore pomeridiane e in prossimità dei rilievi laddove agirà anche il lifting orografico. I parametri termodinamici e di shear appaiono meno inclini a convezione organizzata rispetto alla giornata precedente, eccetto valori di DLS 0-6 km ancora >15 m/s, con sistemi generalmente del tipo cluster o brevi mesolinee multicellulari, più probabili in corrispondenza di boundary di basso livello tra flussi sinottici e correnti modulate dalla locale orografia e profili costieri“, conclude PRETEMP.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: