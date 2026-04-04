Allerta Meteo Puglia: condizioni in miglioramento ma resta il rischio di frane e inondazioni

La violenta ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito la Puglia sta lentamente lasciando la regione. Il bollettino di allerta meteo diramato dalla Protezione Civile regionale segnala per le prossime ore “fenomeni residui di inondazione delle aree limitrofe ai corsi d’acqua maggiori (Fiume Fortore, Fiume Ofanto e Fiume Bradano)” e il rischio di “fenomeni localizzati di dissesto idrogeologico, pur in assenza di precipitazioni, con occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli”. Nei territori attraversati dai bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino, persiste fino alla mezzanotte di oggi l’allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico. Allerta gialla nel Foggiano, il territorio più colpito dalle intense piogge, in particolare su basso Ofanto, Subappennino dauno e basso Fortore.

L’allerta meteo per domani, 5 aprile

Da domani, domenica 5 aprile, le condizioni meteo in Puglia saranno in netto miglioramento. Resta l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico nei territori dei bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino, del Subappennino dauno e del basso Fortore. La Protezione civile regionale segnala ancora per sedici ore, a partire dalla mezzanotte di oggi, “fenomeni residui di inondazione delle aree limitrofe ai corsi d’acqua maggiori (Fiume Fortore e Fiume Bradano). Potrebbero verificarsi fenomeni localizzati di dissesto idrogeologico, pur in assenza di precipitazioni, con occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli”.

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