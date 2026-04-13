Allerta Meteo Puglia: oggi codice giallo per venti di burrasca

La Protezione civile della Puglia ha emesso un’allerta meteo gialla per il territorio regionale a causa del vento forte che sta interessando la regione dalla scorsa notte. Secondo il bollettino, fino alle ore 20 di oggi si prevedono su tutto il territorio “venti da forti a burrasca“, con possibili raffiche fino a burrasca forte provenienti dai quadranti meridionali. Non si escludono, inoltre, mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.