Allerta Meteo Puglia, resta la criticità idrogeologica e idraulica nel Foggiano

La violenta ondata di maltempo che ha colpito la Puglia nei giorni scorsi ha ormai lasciato il posto a sole e temperature in aumento. Nonostante l’assenza di precipitazioni, la Protezione Civile regionale fa sapere che “permane la criticità idrogeologica ordinaria nella zona di allerta “Sub-Appennino Dauno”, dove potrebbero verificarsi occasionali fenomeni franosi, anche rapidi, legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili per effetto della saturazione dei suoli”. Inoltre, si segnala una “residua criticità idraulica ordinaria legata al transito dei deflussi contenuti nell’alveo del fiume Fortore“.

Per questi motivi, dalle 20 di oggi e per le successive 18 ore, è stata diramata un’allerta gialla per rischio idrogeologico nel Sub-Appennino Dauno e gialla per rischio idrogeologico e rischio idraulico nel Fortore, entrambi territori del Foggiano, dove le abbondanti piogge dei giorni hanno già causato inondazioni e frane.

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