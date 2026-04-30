Allerta Meteo Sicilia: 1° Maggio con piogge, temporali e crollo delle temperature

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valida per la giornata di domani, venerdì 1 maggio. L’allerta gialla interessa il settore meridionale e quello sudorientale dell’isola, tra le province di Enna, Agrigento, Siracusa e Ragusa. Sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sulla Sicilia meridionale” e “venti localmente forti settentrionali”, si legge nel bollettino di allerta, che evidenzia “minime e massime in sensibile diminuzione”. Per quanto riguarda i mari, “localmente molto mossi i bacini centro-meridionali”.

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