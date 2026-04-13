Allerta Meteo Sicilia: in arrivo piogge e temporali

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diffuso un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico che interessa tutta l’isola, valida per tutta la giornata di domani, martedì 14 aprile. Previste precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”, si legge nel bollettino di allerta. Per quanto riguarda i mari, “molto mossi lo Ionio e lo Stretto di Sicilia; inizialmente molto mosso il Tirreno centro-meridionale, con moto ondoso in rapida attenuazione”.

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