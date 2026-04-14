Allerta Meteo Sicilia, piogge e temporali fino a domani sull’isola: le zone colpite

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 15 aprile. L’allerta interessa il settore centro-occidentale dell’isola. “Dal pomeriggio-sera di oggi, martedì 14 aprile 2026, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sul settore centro-occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante settentrionale della Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sul resto della Sicilia centro-occidentale, generalmente deboli sulle restanti zone”. Per quanto riguarda i mari, “molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, fino a localmente agitato quest’ultimo al largo”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.