Allerta Meteo Sicilia, piogge e temporali fino a domani sull’isola: le zone colpite

Allerta Meteo Sicilia: i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica

allerta meteo regionale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida per tutta la giornata di domani, mercoledì 15 aprile. L’allerta interessa il settore centro-occidentale dell’isola. “Dal pomeriggio-sera di oggi, martedì 14 aprile 2026, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sul settore centro-occidentale dell’isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, sono previste “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante settentrionale della Sicilia centro-occidentale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sul resto della Sicilia centro-occidentale, generalmente deboli sulle restanti zone”. Per quanto riguarda i mari, “molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio, fino a localmente agitato quest’ultimo al largo”.

allerta meteo sicilia 15 aprile

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