Allerta Meteo, torna il maltempo: a breve l’impatto del Ciclone Afro-Mediterraneo, SOS grandine e tornado per supercelle, temporali e sabbia del Sahara. Neve rosa sulle Alpi

La stabilità atmosferica che ha caratterizzato l’inizio di aprile sta per subire un colpo d’arresto definitivo. Dopo ben sette giorni di dominio dell’Anticiclone SubTropicale, che ha regalato quasi un anticipo d’estate con cieli limpidi e temperature ben oltre la norma, la situazione meteorologica sull’Italia sta per cambiare drasticamente. La causa di questa rottura è l’avvicinamento di un vigoroso Ciclone Afro-Mediterraneo che, proprio in queste ore di sabato 11 aprile, si sta strutturando tra il Marocco e l’Algeria. Questa struttura depressionaria è destinata a risalire rapidamente verso il cuore del Mediterraneo, portando con sé un carico di aria umida e instabile che metterà fine alla fase mite e soleggiata, aprendo le porte a una settimana di maltempo di stampo tipicamente primaverile.

La dinamica del peggioramento e la tempistica dell’impatto sull’Italia

L’evoluzione del quadro sinottico mostra già i primi segnali di cedimento sui settori occidentali del continente. Attualmente, la Spagna e le isole Baleari sono alle prese con nubi compatte e un’intensa sospensione di sabbia del Sahara che sta rendendo l’atmosfera opaca e carica di pulviscolo. Questo sistema perturbato inizierà a interessare l’Italia a partire dalla giornata di domani, domenica 12 aprile, quando il centro del ciclone si sposterà progressivamente verso la Tunisia e la Sardegna. I primi effetti si avvertiranno proprio sulle due isole maggiori, con un aumento della nuvolosità e le prime piogge sporche di terra. Tuttavia, sarà la giornata di lunedì 13 aprile a segnare l’inizio della fase più acuta, con la risalita del vortice che alimenterà una lunga settimana di piogge diffuse su tutta la penisola, coinvolgendo in modo democratico sia le regioni settentrionali che quelle meridionali.

Rischio supercelle e fenomeni estremi tra Pianura Padana e Centro Italia

Uno dei fattori di maggiore preoccupazione per i meteorologi riguarda l’enorme quantità di energia accumulata negli ultimi giorni. Con temperature diurne che sono rimaste stabilmente tra i +24°C e i +26°C, il suolo e gli strati bassi dell’atmosfera si sono riscaldati notevolmente, creando il carburante ideale per lo sviluppo di fenomeni violenti. Il contrasto termico tra l’aria calda preesistente e l’avanzata del fronte instabile favorirà la formazione di supercelle temporalesche. Già dalla serata di domenica e per tutta la giornata di lunedì, il rischio di grandinate di grosse dimensioni e di tornado in pianura Padana sarà elevatissimo. Anche le zone interne della Toscana, dell’Umbria e del Lazio dovranno prestare massima attenzione, poiché i temporali potrebbero risultare persistenti e accompagnati da forti raffiche di vento discensionali, mettendo a rischio le coltivazioni e le infrastrutture.

Il Sud Italia ancora nel mirino delle piogge record nel 2026

Il ritorno del maltempo non risparmierà il Mezzogiorno, che sta vivendo un 2026 caratterizzato da piogge record senza precedenti nella storia recente. Se in passato la siccità era la preoccupazione principale per le regioni meridionali, quest’anno la frequenza e l’intensità delle perturbazioni hanno ribaltato completamente lo scenario. Il Ciclone Afro-Mediterraneo richiamerà correnti umide sciroccali che impatteranno con forza contro i rilievi di Calabria e Sicilia, provocando precipitazioni abbondanti che potrebbero aggravare una situazione idrogeologica già messa a dura prova. Anche in questo caso, non si tratterà di piogge deboli, ma di veri e propri nubifragi autorigeneranti che potrebbero scaricare al suolo quantitativi di acqua pari a quelli di interi mesi in poche ore, mantenendo altissimo il livello di allerta per i bacini fluviali.

Calo termico e ritorno della neve sulle Alpi in quota

Nonostante l’irruenza della perturbazione, non assisteremo a un ritorno del freddo invernale, bensì a una normalizzazione delle temperature. Il termometro subirà una flessione sensibile, perdendo diversi gradi rispetto ai picchi quasi estivi dei giorni scorsi, riportandosi su valori più consoni alla metà di aprile. Questo clima tipicamente primaverile permetterà il ritorno della neve sulle Alpi, che dopo una settimana di fusione accelerata dal sole, riceveranno nuovi accumuli significativi. Le nevicate interesseranno principalmente le quote medie e alte, generalmente oltre i 1.500/2.000 metri, garantendo un importante rimpinguamento delle riserve idriche montane sotto forma di manto nevoso, fondamentale per i mesi a venire.

La magia e l’insidia della sabbia del Sahara e della neve rosa

L’elemento più spettacolare di questo peggioramento sarà senza dubbio il massiccio trasporto di sabbia del Sahara ad alta quota. Il Ciclone Afro-Mediterraneo agirà come una vera e propria pompa aspirante, sollevando enormi quantità di polvere desertica dai suoli africani e trasportandole verso l’Italia. Questo fenomeno produrrà scenari quasi apocalittici con cieli di colore rosso o ocra, riducendo la visibilità e sporcando ogni superficie esterna. L’aspetto più curioso riguarderà l’arco alpino: la polvere in sospensione fungerà da nucleo di condensazione per i fiocchi di neve, dando vita al fenomeno della neve rosa. Oltre all’impatto visivo affascinante, la presenza di sabbia sulla neve ne accelera la fusione, poiché diminuisce l’albedo della superficie, assorbendo maggiormente la radiazione solare invece di rifletterla, un dettaglio tecnico che conferma quanto questo evento meteo sia complesso e ricco di sfaccettature.

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