Allerta Meteo Toscana, 1° Maggio con vento forte: ecco dove

Anche la giornata di venerdì 1 maggio, come quella di oggi, si caratterizzata dal vento su parte della Toscana. A tal proposito, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo gialla per vento forte sulla parte centrale della Toscana, valida dalle ore 10 fino alle 18 di venerdì 1 maggio. Lo rende noto sui social il Presidente della Regione, Eugenio Giani.
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