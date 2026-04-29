Allerta Meteo Toscana: domani codice giallo per vento

Allerta meteo codice giallo per vento domani, giovedì 30 aprile, sulla Toscana centro-settentrionale. È atteso l’arrivo di un afflusso di aria fredda che interesserà la regione nella giornata di domani. In particolare, nelle aree centro-settentrionali sono previste raffiche di vento di grecale che potranno raggiungere i 50–60 km/h nelle pianure più esposte e 60–80 km/h nelle zone collinari. A causa di queste condizioni, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo di codice giallo per vento valida dalle ore 10 alle 20 di domani. Le zone coinvolte includono la piana di Firenze, il Valdarno inferiore, le valli del Bisenzio e dell’Ombrone Pistoiese, la Valdelsa e la Valdera.

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