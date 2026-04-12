Allerta Meteo Toscana, domani tornano piogge e temporali: le aree a rischio

Circolazione depressionaria in arrivo anche in Italia a partire da domani, lunedì 13 aprile. L’instabilità toccherà la Toscana con temporali e piogge che nel corso della mattinata riguarderanno la costa, per estendersi al resto della regione dal pomeriggio. Fenomeni localmente forti, difficilmente localizzabili, ma più probabili sulla costa centro-meridionale e zone limitrofe. La Sala operativa delle Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo gialla per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido dalle 12 fino alla mezzanotte di domani, in particolare per le zone ed il tratto di costa centro-meridionali, isole comprese. Considerata la difficoltà nella localizzazione dei fenomeni temporaleschi, nel bollettino di vigilanza di domani potranno essere rivalutate le aree di allerta.

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