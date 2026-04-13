Allerta Meteo Toscana: temporali anche domani, codice giallo sulle zone centro-meridionali

Prosegue l’ondata di maltempo sulla Toscana. Anche nella giornata di domani, martedì 14 aprile, piogge e temporali sparsi continueranno a interessare gran parte della regione, con fenomeni più intensi attesi durante la notte e nelle prime ore del mattino sulle aree centro-meridionali, incluse la costa e le isole. Alla luce delle previsioni, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di prorogare il codice giallo per temporali forti, associati a rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore. L’allerta resterà in vigore fino alle ore 9 di martedì, quando è previsto un graduale miglioramento delle condizioni meteo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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