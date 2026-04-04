Allerta Valanghe, Protezione Civile: “alto rischio a Pasqua e Pasquetta, massima prudenza”

Con l’arrivo del weekend di Pasqua e Pasquetta, le condizioni meteo sulle montagne italiane richiedono particolare attenzione. “Le recenti nevicate e il rialzo termico aumenteranno il rischio valanghe, con pericolo particolarmente alto sull’Appennino centrale, nel weekend di Pasqua e Pasquetta“: è quanto ha evidenziato il Dipartimento della Protezione Civile che raccomanda “prudenza massima” a chi ha in programma di trascorrere i prossimi giorni di festa in montagna. In particolare, si consiglia di “evitare le zone in quota e i fuoripista“, “stare alla larga dai percorsi di scialpinismo e da pendii e quote a rischio“, “consultare i bollettini meteo prima di iniziare attività in montagna“. La Protezione Civile invita in sostanza a rispettare tutte le precauzioni per evitare incidenti, ricordando che la prudenza in montagna non è mai troppa.