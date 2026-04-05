Alluvione in Argentina, strade come fiumi a Tucumán: auto trascinate via dalla furia dell’acqua | VIDEO

Un improvviso temporale ha provocato allagamenti diffusi, molti automobilisti bloccati a bordo delle vetture

Alluvione in Argentina, strade come fiumi a Tucumán

Una violenta ondata di maltempo ha colpito sabato sera la provincia di Tucumán, nel Nord dell’Argentina, dove piogge torrenziali hanno provocato allagamenti diffusi e trascinato via diverse automobili. La giornata era stata caratterizzata da temperature insolitamente elevate, superiori ai +30°C, con un clima quasi estivo. Proprio il forte caldo ha però favorito, intorno alle 20, la formazione di un violento temporale che ha investito la capitale provinciale e numerosi centri vicini. Nel giro di pochi minuti molte zone si sono allagate. Verso le 23 ora locale la situazione era diventata critica: diverse strade si erano trasformate in veri e propri torrenti, con automobilisti bloccati a bordo delle vetture mentre cercavano di impedire che la corrente le trascinasse contro pali della luce o abitazioni. Secondo il Servicio Meteorológico Nacional, la provincia resta sotto allerta gialla. Tra le aree maggiormente interessate figurano Capital, Burruyacú, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, Leales, Simoca, Trancas e Yerba Buena. Le previsioni indicano che le precipitazioni continueranno anche nella giornata di domenica, almeno fino al pomeriggio, mentre per lunedì resta elevata la probabilità di nuovi temporali intensi.

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