Alluvione in Cina: Qinzhou sommersa da piogge torrenziali, 270 mm in 24 ore flagellano il Guangxi

La città di Qinzhou, situata nella regione meridionale del Guangxi in Cina, è stata recentemente colpita da una violenta ondata di maltempo che ha causato pesanti inondazioni e trasformato le strade del centro urbano in veri e propri fiumi di fango. Le piogge torrenziali hanno sommerso decine di automobili e costretto le autorità locali a evacuare d’urgenza più di 200 residenti, rimasti intrappolati nelle proprie abitazioni a causa dell’innalzamento repentino del livello dell’acqua registrato nelle ultime ore. Le squadre di soccorso sono intervenute tempestivamente utilizzando gommoni per raggiungere le zone più colpite, dove i vigili del fuoco sono stati visti trasportare a braccia persone anziane e fragili attraverso correnti che arrivavano all’altezza del petto, come documentato dai media di Stato.

Un record storico per il mese di aprile

I dati forniti dalla stazione meteorologica di Qinzhou delineano un quadro di eccezionalità. Nelle 24 ore fino alle ore 8 di lunedì ora locale, sono stati registrati oltre 270 mm di pioggia: il valore più alto mai rilevato in un singolo giorno d’aprile nella storia della città. L’analista meteorologico Lin Nan, citato in un comunicato ufficiale, ha spiegato che precipitazioni di tale intensità nelle regioni costiere della Cina meridionale si verificano tipicamente solo dopo l’arrivo del monsone estivo, previsto solitamente tra la metà e la fine di maggio. L’esperto ha sottolineato quanto sia raro assistere a un nubifragio di questa portata durante l’ultima decade di aprile, suggerendo una variazione significativa rispetto ai modelli stagionali convenzionali. L’accumulo d’acqua ha superato i 25 cm in un arco temporale ristretto, saturando rapidamente il suolo e i sistemi di drenaggio urbano.

Ripresa delle attività e ritorno alla normalità

Nonostante la gravità dell’evento, la situazione è tornata rapidamente verso la stabilizzazione nelle ore successive. Secondo quanto riportato da una testata gestita dalle autorità cinesi per la gestione delle emergenze, già nella mattinata di martedì le scuole cittadine hanno potuto riprendere regolarmente le lezioni in aula. Il traffico veicolare ha ripreso a scorrere normalmente nella maggior parte dei distretti colpiti, grazie al ritiro delle acque e al lavoro di pulizia delle carreggiate effettuato dalle squadre municipali.