Alluvione in Sudafrica, Durban sott’acqua: piogge torrenziali paralizzano la città | FOTO e VIDEO

Notte di maltempo intenso a Durban, in Sudafrica, dove piogge torrenziali hanno provocato alluvioni lampo tra la serata di ieri domenica 5 aprile e la mattina di oggi lunedì 6 aprile. Le precipitazioni, particolarmente violente, hanno colpito diverse aree urbane e della provincia del KwaZulu-Natal, causando allagamenti diffusi e disagi significativi. Tra le zone più colpite figura Florida Road, noto centro della vita notturna cittadina, trasformato in poche ore in un fiume di acqua fangosa. Diversi veicoli sono rimasti intrappolati, tra cui anche auto di lusso come Lamborghini e Porsche, parzialmente sommerse dall’acqua. Il South African Weather Service ha emesso un’allerta per temporali intensi e piogge abbondanti per l’intera giornata odierna. Le autorità invitano residenti e turisti, numerosi in città per il periodo pasquale, a evitare strade allagate e ponti bassi, dove il rischio di trascinamento è elevato.

Alluvione in Sudafrica, strade come fiumi a Durban