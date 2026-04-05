Ancora allerta meteo in Puglia per i deflussi dai fiumi Bradano e Fortore

Nonostante l’assenza di precipitazioni, “permane la criticità idrogeologica” nella zona del Subappennino Dauno. Lo fa sapere la Protezione Civile regionale della Puglia nel nuovo bollettino di allerta meteo. Fino alla mezzanotte di oggi, infatti, è ancora allerta gialla per rischio idrogeologico ed idraulico su bacini del Lato e del Lenne, nel Tarantino, e soprattutto nel Subappennino Dauno e nel Basso Fortore, nel Foggiano, il territorio della Puglia più colpito dalla violenta ondata di maltempo degli ultimi giorni che ha causato inondazioni e frane. La Protezione Civile regionale parla di “residua criticità idraulica ordinaria legata al transito dei deflussi contenuti negli alvei dei fiumi Bradano e Fortore“. Nessuna allerta è prevista per domani, lunedì 6 aprile, quando all’assenza di piogge e vento si aggiungerà anche un sensibile aumento delle temperature.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.