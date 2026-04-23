Antartide, la sentinella tecnologica compie 40 anni: così la ricerca italiana studia il futuro del pianeta

L’Osservatorio Meteo-Climatologico Antartico dell’ENEA taglia il traguardo dei quarant’anni di attività, confermandosi un pilastro fondamentale per lo studio delle dinamiche atmosferiche e delle variazioni climatiche che interessano il nostro pianeta. Finanziato dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), questo progetto di lungo periodo è coordinato dal Laboratorio Modelli e misure per la qualità dell’aria ed osservazioni climatiche dell’ENEA. La sua storia ha inizio con l’installazione delle prime stazioni meteorologiche automatiche, nate per supportare le attività di radiosondaggio necessarie a identificare il sito della prima base scientifica italiana. Da quel primo passo, la struttura è cresciuta costantemente, diventando una sentinella tecnologica indispensabile in uno degli angoli più remoti e inospitali della Terra. Oggi l’osservatorio rappresenta un’eccellenza scientifica che fornisce dati cruciali per migliorare la conoscenza sui cambiamenti climatici globali, operando in un contesto dove la precisione delle misure è l’unica bussola affidabile per interpretare il futuro dell’ambiente.

Una rete tecnologica tra la costa e il plateau

Dalla sua fondazione a oggi, il sistema dell’Osservatorio ha subito un’espansione significativa. Quella che era nata come una necessità logistica per la base italiana si è trasformata in una delle reti di monitoraggio più vaste dell’area denominata Terra Vittoria. Attualmente, il network conta ben 17 stazioni meteorologiche automatiche (Automatic Weather Stations – AWS), tutte installate e mantenute operative durante le varie spedizioni scientifiche, integrate da due sistemi di radiosondaggio.

La copertura geografica di questa rete è impressionante: si estende dalla base costiera Mario Zucchelli fino a raggiungere la stazione italo-francese Concordia. Quest’ultima si trova a oltre 3mila metri di quota, nel cuore del plateau orientale antartico. Questa distribuzione permette di monitorare le condizioni meteorologiche sia al suolo che in quota su una regione vastissima, fornendo profili verticali dell’atmosfera essenziali per la logistica del programma italiano e per i progetti di ricerca internazionali.

Sfide estreme per la scienza del futuro

Gestire una strumentazione complessa in un luogo dove le temperature e i venti mettono a dura prova qualsiasi tecnologia richiede una pianificazione meticolosa. L’importanza di questo lavoro è sottolineata da Virginia Ciardini, del Laboratorio ENEA che gestisce l’Osservatorio: “L’Antartide è uno degli ambienti più estremi e sensibili ai cambiamenti climatici della Terra, per questo rappresenta un laboratorio naturale unico. Lavorare in Antartide significa affrontare freddo, vento e isolamento e anche gli strumenti devono resistere a questa condizione”.

I dati raccolti in questi 40 anni non riguardano esclusivamente temperatura, pressione e umidità. L’attenzione degli scienziati si è estesa alle precipitazioni e ai meccanismi di accumulo e trasporto della neve causati dal vento. Come aggiunge Ciardini, questi sono “tutti parametri chiave necessari alla caratterizzazione meteo-climatologica dell’area e a fornire informazioni preziose sulla calotta antartica”.

Tutta la mole di informazioni prodotta non resta confinata nei laboratori italiani. I dati sono accessibili pubblicamente sul sito www.climantartide.it e vengono condivisi con i principali network mondiali, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Meteorologia (WMO) e lo SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research). L’obiettivo finale è ambizioso: affinare la capacità di previsione dei modelli meteorologici polari, un tassello indispensabile per decifrare l’evoluzione del clima su scala planetaria.