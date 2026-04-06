Anziano disperso nella zona del Monte della Calvana: intervento notturno dell’Aeronautica Militare | FOTO

Un elicottero HH-139B del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è intervenuto, nella notte del Lunedì di Pasqua, per il recupero di un anziano di 90 anni disperso nella zona del Monte della Calvana, in provincia di Prato. Raggiunto da personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e dai Vigili del Fuoco, l’uomo necessitava di essere trasportato in elicottero a causa dell’orografia dell’area. Il Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico ha disposto pertanto l’intervento di un elicottero del 15° Stormo che ha provveduto al recupero e al trasporto del disperso presso il campo sportivo di Calenzano dove l’uomo è stato affidato al presidio sanitario presente sul posto per le cure del caso.

L’Aeronautica Militare, attraverso i Centri SAR del 15° Stormo dislocati sul territorio nazionale, assicura 24 ore su 24 il servizio di ricerca e soccorso a favore della collettività, contribuendo quotidianamente alla salvaguardia della vita umana, in sinergia con le altre Amministrazioni dello Stato. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze, anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, oltre che dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa.