Aprile decisamente caldo in Alto Adige: temperature di 3°C oltre la media

“Quest’anno il mese di aprile in Alto Adige è stato decisamente troppo caldo, con temperature superiori di circa 3°C alla media pluriennale, il secondo più caldo dall’inizio delle rilevazioni, dopo quello del 2007“, riferisce il meteorologo Dieter Peterlin, dell’Ufficio Meteorologia e Prevenzione valanghe. La temperatura massima del mese è stata registrata l’8 aprile a Merano con +29,3°C, quella minima il 2 aprile a Sesto con -7,1°C. “Come già nei mesi precedenti, anche aprile è stato un mese relativamente secco“, spiega il meteorologo Peterlin: “nonostante i due giorni di pioggia il 28 e 29 aprile, in tutto l’Alto Adige ha piovuto dal 50 al 75% in meno rispetto alla media di questo periodo”.

Giusto in tempo per il lungo weekend festivo, è previsto il ritorno di un anticiclone in rinforzo: venerdì 1 maggio inizierà con tempo molto soleggiato, il cielo sarà sereno per la maggior parte della giornata e le temperature continueranno a salire.

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