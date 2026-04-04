Aprile record in Abruzzo: la nevicata del secolo seppellisce l’Appennino sotto una soffice coltre bianca: 3 metri e mezzo su Gran Sasso e Majella | FOTO e DATI

Il risveglio di oggi, sabato 4 aprile, ha regalato agli abitanti dell’Appennino centrale uno spettacolo tanto incredibile quanto inquietante. Per la prima volta dopo novantasei ore di isolamento e bufere di neve che non hanno concesso tregua, il cielo si è finalmente aperto, permettendo al sole di illuminare uno scenario che non ha eguali nella storia recente della regione. Quella che doveva essere una primavera incipiente si è trasformata nel giro di pochi giorni nel più imponente evento nevoso mai registrato in questo mese. L’Abruzzo si ritrova letteralmente sommerso, con i centri abitati trasformati in trincee di ghiaccio e i collegamenti stradali messi a durissima prova dalla furia degli elementi che ha imperversato da martedì scorso.

La meraviglia della neve in Abruzzo (ma anche Molise, Marche, Umbria e zone interne di Lazio e Campania) dall’immagine satellitare odierna:

Accumuli da record tra Roccaraso, Majella e il massiccio del Gran Sasso

Le cifre che giungono dai rilevamenti ufficiali e dalle testimonianze dirette sono impressionanti e delineano i tratti di una nevicata storica. Nei centri abitati di Roccaraso, Roccaramanico, Castel del Monte e Prati di Tivo, lo spessore della neve al suolo ha raggiunto l’incredibile quota di 250 centimetri. Entrare e uscire dalle abitazioni è diventata un’impresa epica, con le auto completamente scomparse sotto cumuli bianchi che superano i tetti delle vetture stesse. La situazione diventa ancora più estrema salendo di quota: sulle vette del Gran Sasso e della Majella si misurano oltre tre metri e mezzo di neve, un dato tecnico che non trova riscontri nei database meteorologici per il periodo primaverile. Mai prima d’ora, nel mese di aprile, l’Appennino aveva mostrato una simile capacità di accumulo, seppellendo ogni cosa sotto una coltre polverosa e pesantissima.

L’allarme valanghe e i gravi danni strutturali a Prati di Tivo

Con il miglioramento delle condizioni meteo e l’innalzamento della visibilità, emerge purtroppo il lato distruttivo di questa ondata di maltempo. Il pericolo di valanghe è attualmente al massimo livello su tutto il territorio regionale a causa dell’enorme massa di neve fresca non ancora consolidata. La cronaca degli ultimi giorni è segnata da eventi critici: nella mattinata di giovedì, un enorme distacco nevoso ha investito in pieno il Residence Prati di Tivo, causando momenti di grande apprensione. Solo oggi, grazie alle schiarite, è stato possibile constatare che la stessa valanga ha travolto e pesantemente danneggiato la seggiovia quadriposto, un impianto che fino a ieri era totalmente invisibile, sommerso dalla furia della bufera. La forza d’urto del fronte nevoso ha piegato strutture metalliche che solitamente resistono ai rigori invernali più duri, a testimonianza dell’eccezionalità del fenomeno.

Il distacco de La Giumenta e le sorgenti del Rio Arno

La situazione di emergenza non si è conclusa con la fine delle precipitazioni. Proprio questa mattina, mentre le prime luci dell’alba colpivano le vette, un’altra grossa valanga si è staccata nella zona nota come La Giumenta. Il fronte nevoso ha percorso con velocità impressionante il pendio, dirigendosi con violenza verso il sentiero che conduce alle sorgenti del Rio Arno. Fortunatamente, l’isolamento forzato degli ultimi giorni ha evitato la presenza di escursionisti o scialpinisti nell’area, scongiurando una tragedia umana. Tuttavia, il monitoraggio del territorio resta costante, poiché il calore del sole di oggi, agendo sulla neve fresca, aumenta esponenzialmente il rischio di nuovi distacchi spontanei di grandi dimensioni, rendendo l’intero massiccio del Gran Sasso un territorio estremamente instabile e pericoloso.

Un ritorno al sole tra incanto e gestione dell’emergenza

L’immagine dell’Abruzzo di oggi è un paradosso visivo: da un lato la bellezza mozzafiato delle vette innevate sotto un cielo cobalto, dall’altro la cruda realtà di una regione che deve spalare milioni di metri cubi di neve per tornare alla normalità. Gli operatori turistici e la protezione civile sono al lavoro per mettere in sicurezza i centri abitati, mentre gli esperti meteo studiano questo record di aprile come un caso di studio unico nel suo genere. La priorità assoluta resta la gestione dei fronti instabili e la valutazione dei danni agli impianti sciistici e alle infrastrutture ricettive. Sebbene lo splendore del sole possa indurre a una falsa sensazione di sicurezza, la montagna abruzzese sta vivendo ore delicatissime in cui il silenzio della neve è interrotto solo dal boato dei distacchi che continuano a modificare il profilo del paesaggio.