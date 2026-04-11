Arrestato un autista di soccorso per omicidi sospetti durante trasporti sanitari: la posizione della croce rossa italiana

Un autista di soccorso di 27 anni è stato arrestato a Forlì con l’accusa di omicidio volontario in relazione alla morte sospetta di un’anziana donna, avvenuta il 25 novembre scorso. Il decesso si è verificato dopo un trasferimento in ambulanza, ma l’indagine ha subito preso una piega più complessa, con l’intenzione di indagare su altri casi simili. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal gip a seguito di una richiesta della Procura e eseguito dai carabinieri di Forlì, con l’aiuto del Nas di Bologna. L’indagato, che in passato aveva lavorato per la Croce Rossa di Forlimpopoli, era già stato sospeso dalle sue funzioni e ora è accusato di omicidio plurimo premeditato, coinvolgendo almeno cinque decessi di pazienti anziani.

La dinamica delle morti e il ruolo dell’indagato

Gli episodi sospetti si sarebbero verificati durante trasporti non urgenti tra ospedali, con un peggioramento improvviso delle condizioni dei pazienti, subito dopo l’inizio del viaggio. In più di un caso, i malori si sono verificati pochi minuti dopo la partenza, e in un’occasione, addirittura, dopo poche centinaia di metri. Il medico del 118 veniva prontamente allertato, ma il suo intervento arrivava sempre troppo tardi per salvare la vita ai pazienti. Di questi cinque casi, due pazienti sono deceduti in ospedale mentre altri tre sono morti durante il trasporto. Le morti sospette potrebbero essere state causate da iniezioni di sostanze o aria, con un’ipotesi di embolia gassosa come causa principale.

Il punto di vista degli avvocati delle vittime

Un legale che assiste alcune delle famiglie delle presunte vittime, ha commentato positivamente l’arresto, definendolo “il naturale approdo di un’indagine condotta con grande attenzione e precisione dalla Procura di Forlì”. Il legale ha aggiunto che nelle prossime settimane sarà fondamentale verificare la rilevanza degli ulteriori decessi, al fine di confermare o meno la solidità dell’impianto accusatorio. Questo caso potrebbe avere sviluppi significativi, poiché l’indagine coinvolge morti che sembrano avere un collegamento diretto con l’operato dell’indagato, soprattutto per le modalità simili dei decessi.

La posizione della Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana ha reagito con grande dispiacere alla notizia, dichiarando la sua piena disponibilità a collaborare con le autorità per fare luce sulla vicenda. L’associazione ha espresso cordoglio e vicinanza alle famiglie delle persone decedute e ha ricordato che l’indagato era stato sospeso precauzionalmente sin dalle prime fasi dell’inchiesta. Inoltre, la Croce Rossa ha sottolineato che i fatti contestati sono in netto contrasto con i valori e la missione dell’organizzazione, ribadendo che tali comportamenti non sono in alcun modo compatibili con gli standard professionali che l’associazione promuove.

Sviluppi futuri e conferenza stampa

Un aggiornamento significativo sull’inchiesta sarà fornito in una conferenza stampa che si terrà lunedì 13 aprile, alle 10.30, presso il tribunale di Forlì. In questa occasione, gli inquirenti forniranno maggiori dettagli sull’operazione e sui progressi dell’indagine. Gli sviluppi saranno cruciali per determinare la portata dei reati e il coinvolgimento dell’indagato in altri decessi sospetti, nonché per valutare se ci siano altri elementi che possano rafforzare l’impianto accusatorio.