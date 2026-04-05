Artemis II corre verso la Luna: Orion si prepara al sorvolo record e all’eclissi

A bordo della navicella Orion, l’equipaggio di Artemis II si prepara a scrivere una nuova pagina della storia dell’esplorazione spaziale mentre si avvicina al momento cruciale del sorvolo lunare previsto per lunedì 6 aprile. Gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno iniziato la loro 5ª giornata di volo svegliandosi sulle note di “Pink Pony Club” di Chappell Roan, trovandosi circa 271.979 km dalla Terra con una distanza residua dalla Luna di circa 178.155 km. Questa fase della missione rappresenta un test fondamentale per i sistemi di bordo e per la resilienza umana in condizioni di Spazio profondo, lontano dalla protezione dell’orbita terrestre. Nelle ultime ore, Koch e Hansen hanno completato con successo le prime manovre di pilotaggio manuale, testando diverse modalità di propulsione per fornire dati preziosi agli ingegneri del centro di controllo di Houston. L’entusiasmo a bordo è palpabile mentre il quartetto analizza gli obiettivi fotografici della superficie lunare che sfileranno sotto i loro oblò durante il passaggio ravvicinato. Tutto è pronto per il superamento del record storico di distanza stabilito dall’Apollo 13, segnando ufficialmente l’inizio di una nuova era per l’umanità oltre i confini del nostro pianeta.

Test di pilotaggio e sfide tecniche nel vuoto cosmico

Il fine settimana ha visto gli astronauti impegnati in una dimostrazione di pilotaggio manuale senza precedenti. Christina Koch e il canadese Jeremy Hansen si sono alternati ai comandi per 41 minuti, testando la risposta dei propulsori di Orion attraverso diverse modalità di movimento. Queste esercitazioni servono a valutare la maneggevolezza della navetta in vista delle future fasi critiche della missione. Anche il pilota Victor Glover è pronto a prendere il controllo manuale nelle prossime ore per aggiungere ulteriori dati alle analisi del team a terra.

Parallelamente alle operazioni di volo, il centro di controllo sta monitorando attentamente la gestione dei sistemi di bordo. Gli ingegneri hanno deciso di orientare la navicella verso il Sole per sfruttare il calore naturale e liberare una linea di sfiato delle acque reflue, parzialmente ostruita dal ghiaccio. Sebbene il problema non comprometta la sicurezza o la rotta, l’equipaggio ha ricevuto istruzioni sull’uso di dispositivi di raccolta di emergenza per gestire il carico dei serbatoi fino alla completa risoluzione del intoppo tecnico.

Uno sguardo inedito sulla superficie lunare e sulla corona solare

Il sorvolo previsto per domani, lunedì 6 aprile, offrirà una prospettiva visiva radicalmente diversa rispetto alle missioni Apollo. Mentre gli esploratori degli anni ’70 orbitavano a circa 130 km dalla superficie, Orion passerà a una distanza minima di 6.544 km. Questa quota permetterà agli astronauti di osservare l’intero disco lunare in un unico colpo d’occhio, includendo le misteriose regioni del Polo Nord e Sud.

Gli astronauti utilizzeranno le competenze geologiche acquisite durante l’addestramento sulla Terra per documentare crateri da impatto, antiche colate laviche e fratture superficiali. Un momento di straordinario valore scientifico avverrà verso la fine del sorvolo, quando l’equipaggio assisterà a un’eclissi solare direttamente dallo Spazio. L’allineamento tra Orion, la Luna e il Sole permetterà di osservare la corona solare – l’atmosfera esterna della nostra stella – e di monitorare eventuali lampi di luce causati dall’impatto di meteoroidi sulla superficie lunare in ombra.

Record di distanza e innovazione nelle comunicazioni laser

Artemis II non punta solo alla Luna, ma punta a superare i limiti fisici raggiunti dall’uomo nello Spazio. Durante il tragitto, la navicella infrangerà il record di distanza stabilito dall’Apollo 13, spingendosi fino a circa 406.772 km dalla Terra (superando il precedente primato di circa 6.602 km). Questo traguardo sarà accompagnato da una prova di forza tecnologica: il sistema di comunicazione ottica Orion ha già trasmesso oltre 100 gigabyte di dati, comprese immagini ad altissima risoluzione, utilizzando laser a infrarossi invece delle tradizionali frequenze radio.

Mentre la fisica e la meccanica orbitale procedono come previsto, la scienza medica studia l’impatto del viaggio sulla salute umana. Attraverso l’esperimento AVATAR, i ricercatori analizzano le cellule del midollo osseo e i biomarcatori immunitari degli astronauti per capire come il corpo reagisce alle radiazioni e all’ambiente dello Spazio profondo. Questi dati saranno essenziali per pianificare i futuri viaggi verso Marte, garantendo che i prossimi pionieri possano affrontare permanenze prolungate lontano da casa in piena sicurezza.