Artemis II e il ritorno sulla Luna: la nuova sfida geopolitica tra USA, Russia e Cina

La missione Artemis II ha recentemente segnato un traguardo storico con il rientro della capsula Orion, ammarata al largo della California lo scorso 11 aprile 2026 (02:07 del 12 aprile 2026). Questo evento ha riacceso un forte interesse per lo Spazio, riportando alla mente l’epopea del 1969 quando Neil Armstrong calpestò per la prima volta il suolo lunare. L’attuale missione di 10 giorni ha portato il veicolo a sorvolare la superficie nascosta del satellite, stabilendo il record di massima distanza dalla Terra, 406.771 km, grazie alla spinta del potente Space Launch System. Secondo l’analisi di Giuseppe Vatinno pubblicata su Mowmag.com, sebbene l’umanità fosse già approdata su Selene con il Lem Eagle, “uno strano trabiccolo che assomigliava ad un ragno metallico“, l’attuale scenario internazionale ha trasformato nuovamente il cielo in un campo di battaglia politico. L’obiettivo dichiarato resta quello di far scendere nuovamente degli astronauti sulla superficie lunare, ma le motivazioni profonde affondano le radici nelle strategie delle ultime amministrazioni americane, impegnate a rispondere con forza all’avanzata dei nuovi competitor asiatici e russi.

La competizione geopolitica e il peso della storia

Vatinno sottolinea nel suo articolo come il Programma Apollo avesse originariamente lo scopo di “segnare la supremazia americana nello spazio e specificatamente di battere l’Unione Sovietica“. Dopo decenni di apparente stasi, la ripresa dell’esplorazione è dovuta alla necessità di rispondere ai “nuovi nemici geopolitici globali e cioè la Federazione Russa guidata da Vladimir Putin e la Cina di Xi Jinping“. L’autore ricorda il celebre discorso di Kennedy del 1962, citando la volontà di affrontare una sfida “che ci permetterà di organizzare e mettere alla prova il meglio delle nostre energie e capacità“. Oggi, questa determinazione si scontra con le ambizioni di Pechino, che punta alla realizzazione di una base lunare permanente (ILRS) entro il 2035.

Il valore simbolico del “trofeo lunare”

L’analisi su Mowmag.com si conclude evidenziando che Artemis II è figlia della volontà statunitense di primeggiare sui rivali. Come scrive chiaramente Vatinno, “il ‘trofeo lunare’ è un trofeo principalmente geopolitico che conferisce prestigio mondiale“, agendo come un segnale di forza. L’autore riporta la percezione comune secondo cui il mondo guarda con stupore agli Stati Uniti, pensando: “Fanno una guerra e contemporaneamente mandano uomini sulla Luna, chi mai potrà mai batterli?“. In questo contesto, il legame tra Apollo e la gemella Artemide rappresenta la chiusura di un cerchio e l’inizio di una sfida che definisce le gerarchie di potere sul nostro pianeta attraverso la conquista dell’ignoto.