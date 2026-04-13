Artemis II, l’astronauta Christina Koch si riunisce con la sua cagnolina al ritorno dalla Luna e l’accoglienza diventa virale | VIDEO

Per l’astronauta della NASA Christina Koch, il viaggio di oltre un milione di chilometri verso la Luna e ritorno si è concluso con un’accoglienza decisamente terrena. Koch, 47 anni, ha condiviso su Instagram un video commovente che documenta il ricongiungimento con la sua cagnolina Sadie, pochi giorni dopo l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico. Il filmato mostra la cagnolina emozionata che percepisce l’arrivo di Koch ancora prima che entri nella stanza, aggrappandosi alla porta e girando in cerchio freneticamente e gioiosamente mentre l’astronauta, che ha fatto la storia diventando la prima donna a volare verso la Luna, varca la soglia con la sua tuta spaziale blu.

“Sono ancora abbastanza sicura di essere stata la parte più felice di questo ricongiungimento“, ha scritto Koch nella didascalia. “Sadie mi ha insegnato tutto quello che dovevo sapere sull’essere un animale di supporto emotivo. Non mi aspettavo che mi sarebbe tornato utile”.

La missione Artemis II

Koch è tornata sulla Terra nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile insieme ai compagni di equipaggio Reid Wiseman, Victor Glover e Jeremy Hansen. La missione Artemis II, la prima missione lunare con equipaggio in oltre 50 anni, ha segnato una pietra miliare nell’esplorazione spaziale, poiché l’equipaggio ha viaggiato più lontano nello spazio profondo di qualsiasi altro essere umano.

Koch e Sadie si godono la spiaggia

Il video virale, che ha già totalizzato milioni di visualizzazioni, cattura la gioia caotica del ricongiungimento, con Sadie che alla fine corre a prendere un giocattolo da regalare alla sua padrona. Altri spezzoni del post mostrano le due che corrono lungo una spiaggia, un netto contrasto con i panorami lunari che Koch ha ammirato solo pochi giorni prima.

Sebbene la missione abbia raggiunto traguardi tecnici e stabilito record di distanza umana dalla Terra, il ritorno a casa dell’astronauta è servito a ricordare i sacrifici personali compiuti da coloro che si avventurano tra le stelle. Per Sadie, tuttavia, il significato del viaggio lunare di 10 giorni sembrava irrilevante rispetto al semplice fatto che la sua persona preferita fosse tornata a casa.

“Sadie non ha idea di quanta strada tu abbia fatto per rivederla“, ha commentato un utente sotto il post. “Adoro questo momento”.

Koch era già diventata virale per un incontro simile con Sadie nel 2020, dopo aver trascorso un periodo record di 328 giorni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Che provenga dalla ISS o dal lato oscuro della Luna, l’accoglienza della sua Sadie rimane la stessa.