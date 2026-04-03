Artemis II sta volando attraverso una forte tempesta geomagnetica: gli astronauti sono all’interno della magnetocoda

È in corso una forte tempesta geomagnetica di classe G3, a seguito dell’impatto di un’espulsione di massa coronale (CME) alle 15:29 UTC di oggi, venerdì 3 aprile, con la possibilità di ammirare aurore boreali alle medie latitudini. Questa tempesta si sta verificando mentre l’equipaggio della missione Artemis II, in viaggio verso la Luna, attraversa la magnetocoda terrestre, un ambiente meteorologico spaziale insolito che gli esploratori umani hanno raramente sperimentato. La capsula con equipaggio ha lasciato l’orbita il 2 aprile, spinta da una manovra di iniezione translunare della durata di 6 minuti. Ciò significa che l’equipaggio ha ufficialmente lasciato la protezione del campo magnetico interno della Terra, spingendo la NASA a monitorare attentamente l’attività solare.

L’equipaggio si trova ora all’interno di una parte della magnetosfera terrestre mai visitata prima: la magnetocoda, un’estensione del campo magnetico del nostro pianeta simile a una cometa che si estende per milioni di chilometri. Immaginatela come una manica a vento. Il vento solare comprime e allunga il campo magnetico del nostro pianeta, creando una coda sottovento come mostrato nel modello NASA seguente.

Cos’è la magnetocoda

La magnetocoda è estremamente dinamica. Si muove avanti e indietro in risposta alle tempeste solari, fornendo una certa protezione mentre gli astronauti sono all’interno e nessuna protezione all’esterno. Durante le tempeste più intense, la magnetocoda stessa diventa pericolosa. I campi magnetici al suo interno possono aggrovigliarsi ed esplodere: un processo chiamato “riconnessione magnetica”. Da notare che la tempesta attuale non è estrema: l’equipaggio è ancora al sicuro.

Ogni mese, la Luna attraversa la magnetocoda per 5 o 6 giorni. Durante questo passaggio, che coincide con la Luna piena, la polvere lunare si elettrizza e può staccarsi dalla superficie lunare. Potrebbe persino esserci un “vento di polvere lunare” vicino al terminatore tra il giorno e la notte.

Artemis si sta dirigendo verso la Luna proprio in questo periodo. Diverse missioni Apollo sono passate vicino alla magnetocoda, ma Artemis II potrebbe essere la prima a trascorrere un tempo significativo al suo interno. Anche in questo senso, Artemis sta andando dove nessuno è mai andato prima.