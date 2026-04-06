Artemis II verso la Luna: per la prima volta occhi umani contemplano l’intero Mare Orientale

La missione Artemis II ha raggiunto un traguardo visivo senza precedenti, portando per la prima volta lo sguardo umano sull’intero Mare Orientale, il gigantesco bacino a forma di bersaglio situato ai margini del lato nascosto della Luna. Alle ore 06:41 di questa mattina, la navicella Orion ha ufficialmente varcato il confine della sfera di influenza gravitazionale lunare, un momento cruciale in cui l’attrazione del satellite ha superato quella terrestre. Mentre l’equipaggio si prepara al sorvolo ravvicinato previsto nelle prossime ore, la visione diretta di questa immensa struttura geologica rappresenta il cuore scientifico ed emotivo della missione. Sebbene le sonde abbiano mappato l’area in passato, l’osservazione in tempo reale fatta da Christina Koch e dai suoi colleghi restituisce una profondità e un dettaglio che la tecnologia digitale non aveva mai saputo trasmettere con tale intensità. Questa osservazione supera la semplice funzione tecnica per segnare il ritorno fisico dell’uomo in un ambiente che per oltre cinquant’anni è rimasto precluso ai nostri sensi, caricando di meraviglia il quinto giorno di volo verso l’ignoto.

Il “Grand Canyon” lunare si svela agli astronauti

Il Mare Orientale è una delle formazioni geologiche più affascinanti del Sistema Solare. Con un diametro di quasi 950 km e una struttura a 3 anelli concentrici che ricorda un bersaglio, è stato descritto come il vero “Grand Canyon” della Luna. La sua posizione, proprio al confine tra la faccia visibile e quella nascosta, ha sempre reso difficile l’osservazione integrale dalla Terra o dalle orbite basse delle missioni Apollo. L’equipaggio di Artemis II, grazie alla traiettoria di volo unica della capsula Orion, ha avuto il privilegio di osservare la totalità del bacino. Questa prospettiva permette di analizzare le antiche colate laviche e le vette montuose che compongono gli anelli in un modo del tutto nuovo. Koch, parlando in diretta con il centro di controllo e con alcuni studenti, ha sottolineato come la visione di questo cratere rappresenti il momento più alto del loro addestramento geologico, iniziato mesi fa tra le rocce dell’Islanda e del Labrador per prepararsi a interpretare i segreti della superficie lunare.

Oltre i confini della Terra: il record di distanza

Gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen si trovano ormai stabilmente immersi nel campo gravitazionale del nostro satellite. Superata la soglia delle 06:41, la Luna è diventata ufficialmente il polo d’attrazione principale per la loro navicella, che ora sta accelerando verso il punto di massimo avvicinamento. Nelle prossime ore, l’equipaggio si spingerà oltre il record stabilito dall’Apollo 13 nel 1970, raggiungendo la massima distanza dalla Terra mai toccata da esseri umani. Il comandante Reid Wiseman ha riferito che il morale a bordo è altissimo. Dopo una colazione a base di uova e caffè e il risveglio scandito dalle note di “Pink Pony Club” di Chappell Roan, il team ha completato con successo le simulazioni di pilotaggio manuale. Nonostante la distanza siderale, Wiseman ha espresso la sua emozione nel poter comunicare con la famiglia, descrivendo la missione come un’impresa “erculea” che sta finalmente riportando l’umanità a toccare con mano le frontiere dello spazio profondo.