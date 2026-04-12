Attenzione agli “E-vite”: la nuova truffa delle feste che clona il tuo profilo Facebook

Nel mondo digitale del 2026, ricevere un invito a una festa dovrebbe essere un momento di gioia, ma ultimamente si sta trasformando in un vero incubo per la sicurezza informatica. Secondo un’inchiesta del Washington Post, è in atto una sofisticata campagna di phishing che utilizza finti inviti digitali, i cosiddetti e-vite, per infiltrarsi nella vita privata degli utenti. La truffa non si limita a un semplice link malevolo, ma sfrutta la psicologia della fiducia sociale: l’invito sembra arrivare da un amico fidato, rendendo quasi istintivo il click che dà inizio al furto di dati.

L’inganno dell’invito digitale: come funziona la truffa

Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace. La vittima riceve una notifica o un messaggio privato contenente un link per visualizzare un invito a una festa privata o un evento esclusivo. Cliccando sul collegamento, si viene reindirizzati a una pagina che imita perfettamente i celebri portali di inviti digitali. Qui, però, appare l’ostacolo fatale: per visualizzare i dettagli dell’evento o confermare la presenza, viene richiesto di effettuare il login inserendo le proprie credenziali di posta elettronica o i dati di accesso ai social media.

Una volta inserite le informazioni, queste finiscono istantaneamente nelle mani dei truffatori. Non solo l’invito svanisce nel nulla, ma i criminali ottengono il controllo completo dell’account della vittima. Da quel momento, possono avviare schemi di furto d’identità, accedere a informazioni bancarie collegate o, peggio ancora, utilizzare il profilo compromesso per diffondere ulteriormente la truffa tra la lista dei contatti, alimentando una catena di Sant’Antonio malevola.

Profili clonati e intelligenza artificiale: le nuove armi dei cyber-criminali

Ciò che rende questa ondata del 2026 particolarmente pericolosa è l’uso massiccio di profili clonati. Gli hacker non si limitano più a rubare account esistenti, ma creano “gemelli digitali” rubando foto e informazioni pubbliche per inviare richieste di amicizia agli amici della vittima reale. Una volta accettata la richiesta, il finto amico invia l’invito alla festa, abbattendo ogni barriera di sospetto.

A complicare il quadro interviene l’intelligenza artificiale. Il rapporto evidenzia come i truffatori stiano ora utilizzando cloni vocali e video deepfake per rendere le interazioni ancora più credibili. Immagina di ricevere un messaggio vocale che sembra proprio quello del tuo migliore amico che ti esorta ad aprire l’invito perché “sarà la festa dell’anno”. Questa combinazione di manipolazione tecnica e psicologica ha portato le perdite globali a cifre astronomiche, dimostrando che la nostra vulnerabilità non è nel software, ma nel nostro desiderio di connessione umana.

I numeri del fenomeno: un mercato da miliardi di dollari

I dati rilasciati dall’FBI e analizzati dal quotidiano americano sono spaventosi. Solo nell’ultimo anno, le frodi facilitate dall’intelligenza artificiale e dai furti di identità digitale hanno causato perdite per quasi 21 miliardi di dollari. Di questi, quasi un miliardo è direttamente riconducibile a truffe che utilizzano profili social falsi e inviti fraudolenti. Il settore della sicurezza informatica avverte che gli e-vite sono diventati la nuova frontiera del social engineering, poiché a differenza delle classiche e-mail di spam, non evocano paura o minacce, ma curiosità e senso di appartenenza.

Le piattaforme come Facebook e Instagram stanno lottando per rimuovere i profili duplicati in tempo reale, ma la velocità con cui l’IA può generare nuovi contenuti rende la battaglia impari. Il problema non riguarda più solo gli utenti meno esperti: la qualità dei siti di phishing è ormai così elevata che anche i nativi digitali cadono nel tranello, inserendo password su pagine che appaiono assolutamente legittime e protette.

Come proteggersi dai falsi inviti e dai profili impostori

Per evitare di cadere in questa trappola, la parola d’ordine è autenticazione a due fattori (2FA). Attivare questa protezione rende inutile il furto della password, poiché il truffatore avrebbe comunque bisogno del codice temporaneo inviato sul tuo smartphone. Inoltre, gli esperti consigliano di diffidare di qualsiasi invito che richieda un login per essere visualizzato: i servizi legittimi mostrano solitamente l’anteprima dell’evento senza chiedere credenziali private.

Un altro consiglio fondamentale è la verifica incrociata. Se ricevi un invito inaspettato o una richiesta di amicizia da qualcuno che è già tra i tuoi contatti, contatta la persona interessata attraverso un altro canale (una telefonata o un SMS) per confermare l’identità. Ricorda che la fretta è la migliore amica del truffatore: prendersi trenta secondi per analizzare l’URL del sito o l’indirizzo e-mail del mittente può salvare la tua identità digitale e i tuoi risparmi.