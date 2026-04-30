Atterraggio d’emergenza a 1.300 metri di quota per un aereo privato in Bosnia: due feriti

Un piccolo aereo è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza sui pascoli dell'altopiano di Vlasic a causa di un guasto al motore

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Un aereo privato proveniente dalla Slovacchia ha compiuto oggi un atterraggio di emergenza sui pascoli dell’altopiano montuoso di Vlašić, nei monti della Bosnia Erzegovina centrale, a circa 1.300 metri d’altitudine. L’aereo era decollato direttamente dalla Slovacchia alle 9:00 di questa mattina mentre l’atterraggio d’emergenza è avvenuto intorno alle 13:30, come riportato da Flightradar24. La causa sarebbe un guasto a un motore. Secondo le informazioni della Polizia bosniaca, due passeggeri hanno riportato ferite lievi. L’aereo privato appartiene all’Aeroclub di Prešov, con sede nell’omonima città slovacca, ed è utilizzato per l’addestramento dei piloti. Una foto scattata sul luogo dell’incidente mostra che l’aereo non ha subito danni ingenti.

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