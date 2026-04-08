Attivata dalla Regione la fase di attenzione per incendi boschivi in Emilia: le zone interessate

Scatta la fase di attenzione per incendi boschivi nelle province emiliane di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna, che passano in fascia gialla, di rischio medio. Il provvedimento, valido fino al 19 aprile – spiegano dalla Regione – è stato attivato dopo una serie di episodi recenti, tra cui un incendio nell’area dell’Alto Reno al confine tra le province di Bologna e Pistoia. Restano in verde Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. A preoccupare – viene evidenziato – non è la disponibilità idrica nei suoli — generalmente elevata, soprattutto in Appennino — ma le temperature sopra la media degli ultimi giorni e la scarsa ventilazione, che hanno interessato in particolare le zone di pianura e gli strati superficiali del terreno, creando condizioni favorevoli all’innesco nel sottobosco.

Durante il periodo di attenzione, l’abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali è consentito solo in assenza di vento, nelle ore mattutine, con obbligo di spegnimento entro le 11 e a una distanza minima di 100 metri da boschi, castagneti, pioppeti e terreni arbustati. Per segnalare incendi o comportamenti a rischio: numero unico di emergenza 112 e 1515 dei Carabinieri forestali.