Autobus fuori controllo precipita nella Senna: tragedia sfiorata a Juvisy-sur-Orge

Momenti di grande tensione a Juvisy-sur-Orge, a sud-est di Parigi, dove un autobus guidato da una conducente in formazione è finito nelle acque della Senna dopo aver urtato un veicolo parcheggiato. L’episodio, avvenuto nel centro abitato, ha suscitato forte preoccupazione tra i presenti. Secondo le ricostruzioni, il mezzo ha improvvisamente deviato dalla carreggiata, proseguendo dritto invece di curvare. Durante la corsa incontrollata, il bus ha trascinato con sé un’auto parcheggiata prima di precipitare nel fiume. Il forte impatto e la scena inaspettata hanno generato attimi di panico tra i testimoni.

Tutti salvi i quattro occupanti del bus

A bordo dell’autobus si trovavano quattro persone: il conducente tirocinante, il suo supervisore e due passeggeri. Nonostante la gravità dell’incidente, il bilancio finale è stato sorprendentemente positivo: tutte le persone coinvolte sono state tratte in salvo vive. Le autorità hanno confermato che le quattro persone sono “tutte sane e salve”, mentre l’auto coinvolta nell’impatto risultava vuota al momento dell’incidente. Le operazioni di ricerca, condotte anche da sommozzatori, hanno escluso la presenza di altre persone in acqua.

Indagini in corso e posizione della conducente

Il conducente in formazione, che si trovava nella fase finale del suo percorso, è stata posta in stato di fermo nell’ambito dell’indagine aperta dalla procura per chiarire le cause dell’accaduto. Gli accertamenti tossicologici hanno dato esito negativo: sia lei sia l’istruttore non avevano assunto né alcol né droga. L’inchiesta mira ora a comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo, con particolare attenzione agli aspetti tecnici e umani.

Fondamentale è stato il contributo dei primi soccorritori e dei cittadini presenti. Tra questi, membri di un club di canottaggio che, sentite le grida di aiuto, si sono immediatamente attivati utilizzando le imbarcazioni di sicurezza per raggiungere i passeggeri. Due donne, sotto shock e incapaci di nuotare, si sono aggrappate a una barca mentre la corrente del fiume risultava particolarmente forte. Il loro intervento rapido ha contribuito in modo determinante a evitare conseguenze tragiche.

Altri testimoni hanno raccontato di aver visto il bus trascinare l’auto nel fiume e di aver inizialmente temuto un’esplosione a causa del forte rumore generato dall’impatto.

Maxi operazione di emergenza e recupero dei mezzi

Sul luogo dell’incidente nella Senna è stato dispiegato un imponente dispositivo di emergenza: oltre 110 operatori tra vigili del fuoco, unità fluviali, elicotteri e droni hanno partecipato alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Nel corso del pomeriggio, sia l’autobus sia l’auto coinvolta sono stati recuperati dalle acque, consentendo di concludere le operazioni senza ulteriori criticità. Le autorità hanno inoltre rassicurato la popolazione su un altro punto cruciale: non sono stati rilevati rischi di inquinamento nella Senna, escludendo conseguenze ambientali a seguito dell’incidente. Resta ora centrale il lavoro degli investigatori per chiarire ogni dettaglio e prevenire situazioni simili in futuro, in un contesto in cui la sicurezza dei trasporti e la formazione dei conducenti restano temi di primaria importanza.