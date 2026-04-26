Avvelenamento a Pietracatella: le dichiarazioni dell’Istituto Spallanzani sul caso Di Vita

Il misterioso caso di Gianni Di Vita, il marito e padre delle due donne tragicamente scomparse a Pietracatella, Sara e Antonella Di Ielsi, ha assunto un nuovo capitolo dopo le dichiarazioni rilasciate dall’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Le due donne sono morte per sospetto avvelenamento, e la notizia ha suscitato grande attenzione nell’opinione pubblica. L’Istituto ha dichiarato che i campioni di Gianni Di Vita sono stati “raccolti e conservati secondo modalità specificamente previste e validate per le indagini di microbiologia clinica, che costituivano l’unica tipologia di analisi per la quale l’Istituto era stato formalmente coinvolto”. Un’affermazione che conferma la centralità delle indagini microbiologiche nella gestione del caso.

Le analisi riguardano campioni che sono stati conservati in maniera rigorosa, in linea con i protocolli stabiliti per questo tipo di indagini sierologiche e analisi molecolari. “La conservazione è avvenuta a +4°C per le indagini sierologiche e mediante congelamento a -20°C per gli estratti destinati alle analisi molecolari”, ha spiegato l’Istituto, sottolineando che tutte le procedure sono state condotte in conformità con protocolli standardizzati per il test di riferimento specifico.

Il contesto del ricovero di Gianni Di Vita

Durante il periodo in cui le due donne sono morte, Gianni Di Vita è stato ricoverato presso l’Istituto “Lazzaro Spallanzani” di Roma, che ha poi raccolto i campioni necessari per condurre le indagini. La sua posizione nella vicenda è al centro di molteplici interrogativi, considerando anche che i familiari di Gianni Di Vita sono venuti a mancare in circostanze così drammatiche e misteriose. Il suo stato di salute potrebbe rappresentare un elemento cruciale per le indagini in corso.

Le indagini e l’importanza delle analisi microbiologiche Le indagini sul caso di avvelenamento a Pietracatella si concentrano principalmente su analisi microbiologiche, come evidenziato dalle dichiarazioni dell’Istituto. Le modalità di conservazione dei campioni, infatti, sono mirate a garantire l’affidabilità e la precisione dei risultati, dato che l’unico tipo di analisi per cui l’Istituto è stato coinvolto è proprio quello microbiologico. La scelta di congelare i campioni a -20°C è legata alla necessità di conservare la qualità degli estratti, in particolare per le analisi molecolari, che potrebbero rivelare tracce di agenti patogeni o sostanze tossiche responsabili delle morti.