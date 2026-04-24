Benjamin Netanyahu, i dettagli ufficiali sull’intervento chirurgico per il tumore cancerogeno del Premier israeliano

Nella giornata di oggi, 24 aprile 2026, l’ufficio del Primo Ministro israeliano ha diffuso un atteso e dettagliato aggiornamento riguardante lo stato di salute di Benjamin Netanyahu. Il documento ufficiale fa finalmente luce su un percorso clinico iniziato oltre un anno fa, confermando che il leader si è sottoposto con successo a un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore cancerogeno. La notizia, che ha rapidamente fatto il giro delle cancellerie internazionali, chiarisce la natura dei trattamenti ricevuti dal Premier e rassicura l’opinione pubblica circa le sue attuali capacità di governo e la sua tenuta fisica in un periodo di estrema tensione geopolitica.

L’operazione alla prostata del 2024 e la gestione della trasparenza

Secondo quanto riportato dalla nota ufficiale e dalle dichiarazioni rilasciate dai medici dell’Hadassah Medical Center di Gerusalemme, il Benjamin Netanyahu è stato operato il 29 dicembre 2024. In quell’occasione, l’equipe medica aveva proceduto alla rimozione della prostata a seguito di una diagnosi che, sebbene inizialmente descritta con cautela per ragioni di sicurezza nazionale, riguardava un tumore alla prostata in stadio precoce. La decisione di posticipare la pubblicazione integrale del rapporto clinico è stata motivata dallo stesso Premier con la necessità di evitare che informazioni sensibili sulla sua salute potessero essere strumentalizzate dalla propaganda nemica, in particolare durante le fasi più critiche del conflitto in corso.

I risultati della risonanza magnetica e il reperto sospetto

Il passaggio più significativo del bollettino medico odierno riguarda gli esiti degli esami di controllo effettuati recentemente. Una risonanza magnetica di follow-up, eseguita per monitorare l’area interessata dall’intervento, aveva inizialmente rilevato un piccolo reperto sospetto, descritto dai radiologi come una massa di dimensioni inferiori a 1 cm. Questo dato aveva inizialmente sollevato preoccupazioni circa una possibile progressione della malattia, spingendo i medici a procedere con una serie di test aggiuntivi e biopsie mirate per escludere ogni scenario negativo.

Esclusa la recidiva locale e il cancro avanzato

L’approfondimento diagnostico ha fornito risultati estremamente positivi per il Primo Ministro. I test molecolari e le scansioni successive non hanno mostrato alcuna evidenza di recidiva locale né segni di un cancro alla prostata avanzato o metastatico. Il professor Aron Popovtzer, direttore del dipartimento di oncologia che ha seguito il caso, ha confermato che il reperto individuato non riveste carattere di malignità attuale. Questa evidenza scientifica ha permesso di chiudere il cerchio sulle speculazioni relative a un presunto aggravamento delle condizioni di salute di Benjamin Netanyahu, ribadendo l’efficacia del trattamento chirurgico primario eseguito nel dicembre del 2024.

Il recupero completo e il futuro del monitoraggio clinico

Alla luce di questi risultati, il personale medico ha dichiarato che il Premier ha raggiunto un recupero completo dalle procedure invasive subite. Non sono necessari ulteriori cicli di radioterapia o interventi correttivi immediati. I medici hanno concluso che Benjamin Netanyahu può continuare a svolgere le sue piene funzioni istituzionali senza limitazioni, limitandosi a un monitoraggio clinico breve e focalizzato, con controlli periodici programmati per garantire la stabilità dei parametri nel tempo. Il messaggio trasmesso dall’ufficio del Premier è quello di un leader in pieno possesso delle proprie energie, pronto a proseguire la guida del Paese dopo aver superato con successo una sfida personale di natura oncologica.

Di seguito il messaggio completo del Primo Ministro israeliano Netanyahu: