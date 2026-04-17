Blocco di ghiaccio cade dal cielo, sfonda il tetto e atterra sul divano: paura in California | FOTO

Una consigliera della contea di Los Angeles chiede un’indagine della Federal Aviation Administration (FAA) dopo che un blocco di ghiaccio ha sfondato il tetto di una casa. La consigliera della contea di Los Angeles, Janice Hahn, ha condiviso sui social media le foto che mostrano il blocco di ghiaccio ricoperto di sporco che ha sfondato il tetto, ha fatto un buco nel soffitto ed è atterrato sul divano del soggiorno di una casa a Whittier. “I dati di volo mostrano che un aereo stava sorvolando la zona in quel momento“, ha scritto Hahn. “Siamo fortunati che non ci fosse nessuno nella stanza quando è successo. Questo incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori”. Hahn chiede alla FAA di indagare per accertare se il blocco di ghiaccio sia effettivamente caduto da un aereo.

Il residente Yuder Grau era in casa al momento dell’incidente e ha detto che il rumore è sembrato quello di un’esplosione.

Thania Manga, la proprietaria dell’abitazione, sta conservando il ghiaccio, che ha descritto come maleodorante, in sacchetti e congelato in attesa di poterlo identificare. “Vogliamo assolutamente sapere di cosa è composto e se può avere effetti sulla nostra salute. In secondo luogo, se si tratta di un aereo o qualcosa del genere, capiamo perché succede, perché anche adesso, mentre parliamo, c’è un aereo sopra di noi ed è spaventoso”, ha dichiarato Manga a KABC-TV.