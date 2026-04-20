Bologna capitale mondiale della medicina: quattro Premi Nobel arrivano in città per disegnare il futuro della salute

Bologna si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante della ricerca scientifica mondiale ospitando l’undicesima edizione del Festival della Scienza Medica, un evento di portata internazionale che dal 15 al 17 maggio 2026 riunirà sotto le Due Torri decine di esperti e luminari. La notizia più rilevante per i cittadini e la comunità scientifica è la partecipazione straordinaria di ben quattro Premi Nobel, figure chiave che hanno cambiato la storia della medicina contemporanea: Svante Pääbo, Gregg Semenza, Peter Ratcliffe e Walter Hell. L’appuntamento di quest’anno, intitolato La nuova sanità: dalla prevenzione alla medicina di precisione, assume un significato particolarmente profondo poiché la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna ha scelto di dedicare l’intera manifestazione alla memoria del Prof. Avv. Fabio Roversi-Monaco, già Presidente della Fondazione e ideatore visionario del Festival, scomparso recentemente.

Il cambio di paradigma dalla cura standard alla medicina di precisione

Il cuore pulsante del dibattito che animerà Bologna riguarda un passaggio epocale che sta ridefinendo il concetto stesso di sanità. Gli esperti si confronteranno sul superamento della medicina tradizionale, spesso basata su protocolli standardizzati per la media della popolazione, a favore della medicina di precisione. Questo nuovo approccio sfrutta le più avanzate applicazioni della genetica e della tecnologia per comprendere le specificità biologiche del singolo individuo. Attraverso l’analisi del profilo molecolare, i medici sono oggi in grado di prevedere precocemente il rischio di insorgenza di una patologia e di elaborare terapie create sartorialmente. L’obiettivo dichiarato dell’evento è mostrare come sia possibile garantire una maggiore efficacia dei trattamenti riducendo sensibilmente gli effetti collaterali, trasformando la capacità di prevenire e curare in un’azione mirata e personalizzata.

Quattro Nobel a Bologna per illustrare le frontiere della ricerca

La presenza dei Premi Nobel garantisce a questa edizione del Festival della Scienza Medica un prestigio assoluto. Tra i protagonisti spiccano Gregg L. Semenza e Sir Peter John Ratcliffe, insigniti del Nobel per la Medicina nel 2019 per le loro scoperte fondamentali sulla risposta delle cellule alla disponibilità di ossigeno, studi che hanno aperto la strada a farmaci rivoluzionari contro il cancro renale e le malattie cardiovascolari. Accanto a loro, il fisico e chimico Stefan Walter Hell, premio Nobel per la Chimica nel 2014, presenterà le ultime innovazioni nella microscopia ottica a fluorescenza a super risoluzione. Infine, lo scienziato svedese Svante Pääbo, premio Nobel per la Medicina 2022 e fondatore della paleogenetica, spiegherà come le tracce di DNA ereditate dai Neanderthal influenzino ancora oggi la nostra suscettibilità a determinate malattie, incluse le forme gravi di Covid-19, rappresentando un ponte incredibile tra il nostro passato genetico e la clinica moderna.

Un programma articolato tra simposi scientifici e intelligenza artificiale

Il calendario dell’evento si sviluppa in sessioni tematiche ospitate nei luoghi simbolo della cultura bolognese, come il Complesso universitario di Santa Lucia e l’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli. Il programma prevede otto simposi che vedranno il confronto diretto tra clinici e ricercatori. La prima giornata di venerdì 15 maggio sarà interamente dedicata alla prevenzione, intesa non solo come diagnosi precoce ma anche come analisi degli stili di vita e dell’alimentazione. Il sabato 16 maggio il focus si sposterà sulla medicina molecolare e sulla diagnostica avanzata, mentre la giornata conclusiva di domenica 17 maggio si concentrerà sulle applicazioni cliniche e sulla chirurgia customizzata. Una novità assoluta di questa edizione è l’integrazione dell’intelligenza artificiale: ogni simposio sarà introdotto da un’interrogazione a un sistema di AI, una scelta mirata a esplorare i confini tra il sapere tecnologico e la competenza clinica umana.

La visione delle istituzioni e le dichiarazioni dei protagonisti

L’importanza dell’evento per il territorio è stata sottolineata con forza dai vertici dell’organizzazione. «Con l’undicesima edizione del Festival della Scienza Medica, Bologna si conferma crocevia della ricerca mondiale. La Fondazione Carisbo continua a investire in questo appuntamento per offrire alla cittadinanza un’occasione unica di confronto con grandi esperti. La salute è un bene inestimabile, e la conoscenza su come preservarla e curarla rappresenta un potente strumento per il miglioramento individuale e collettivo – commenta Patrizia Pasini, Presidente della Fondazione Carisbo -. Dedicare questa edizione al Professor Fabio Roversi-Monaco, che nel 2015 diede vita al Festival con una visione lungimirante, significa proseguire nel solco tracciato per rendere accessibile un patrimonio di conoscenze spiegando come la medicina di precisione e lo studio del DNA non siano concetti astratti, ma strumenti concreti che, partendo dalla prevenzione, cambieranno radicalmente la qualità della nostra vita e delle cure future.»

A farle eco è il Responsabile scientifico del Festival, che chiarisce la direzione intrapresa dai simposi: «Il cuore dell’undicesima edizione risiede nell’interazione vitale tra prevenzione e medicina di precisione. Con otto momenti di confronto tra esperti e le lectio dei Nobel, il Festival dimostrerà la complementarità inscindibile tra prevenzione e cura mirata – spiega Claudio Borghi -. Analizzeremo le sfide della nuova sanità partendo dagli stili di vita fino alle frontiere della medicina molecolare e della telechirurgia. È un percorso che unisce la conoscenza delle nostre radici genetiche alle più sofisticate tecnologie digitali, con l’obiettivo di garantire cure più efficaci e una prevenzione realmente efficace per ogni individuo.»

Accesso alla cittadinanza e luoghi della grande scienza

Il festival non è solo un evento per addetti ai lavori, ma un’occasione di divulgazione aperta a tutti. Gli incontri che si terranno presso l’Aula Magna e l’Aula Absidale di Santa Lucia nelle prime due giornate, così come quelli previsti al Centro Congressi dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, sono liberi e gratuiti. Particolarmente atteso è l’appuntamento di domenica 17 maggio, quando il pubblico potrà partecipare a una visita guidata dell’ala monumentale dell’Istituto Rizzoli, includendo la sua prestigiosa biblioteca storica. Il coordinamento scientifico è affidato a una commissione d’eccellenza composta da Carlo Cipolli, Roberto Di Bartolomeo, Angela Petronelli e Riccardo Schiavina, con la responsabilità scientifica di Claudio Borghi e organizzativa di Michelangelo Poletti, supportati da Susi Pelotti, Lucio I. M. Cocco e Michele Colajanni. L’intera manifestazione è sostenuta dalla collaborazione dell’Università di Bologna e dal contributo di partner come IMA SpA, Pelliconi SpA e Zaccanti SpA, con l’organizzazione curata da Elastica. Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono consultabili sul sito ufficiale bolognamedicina.it.