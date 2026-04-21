Buon Compleanno Roma! Oggi si celebra il Natale della Città Eterna

Oggi i calendari segnano una data che riecheggia nei millenni: il 21 aprile. In questa esatta giornata, secondo la tradizione tramandata dallo storico Marco Terenzio Varrone, nel lontano 753 a.C. il mitico Romolo tracciò il solco sacro sul colle Palatino, dando ufficialmente vita a quella che sarebbe diventata la culla della civiltà occidentale. Festeggiare il Natale di Roma significa immergersi in un racconto epico fatto di dei, eroi, fratelli gemelli allattati da una lupa e lotte fratricide per il potere. La fondazione dell’Urbe rappresenta un punto di svolta cruciale nella storia dell’umanità, un evento che ha plasmato in modo indelebile la cultura, il diritto, l’architettura e l’identità dell’intera Europa, estendendo la sua immensa influenza su tutto il bacino del Mediterraneo. Ogni anno, la capitale si anima di rievocazioni storiche, sfilate in costume e antiche celebrazioni per onorare questo straordinario e immortale anniversario.

Il Mito di Romolo e Remo

La leggenda narra di 2 gemelli, figli del dio Marte e della vestale Rea Silvia, abbandonati sulle rive del fiume Tevere per sfuggire all’ira dell’usurpatore Amulio. Salvati e nutriti da una lupa, crebbero forti e valorosi. Diventati adulti, decisero di fondare una nuova città nei luoghi in cui avevano trascorso l’infanzia. Per stabilire chi dovesse governarla e darle il nome, si affidarono al volere degli dei, osservando il volo degli uccelli. Romolo, avendo avvistato 12 avvoltoi contro i 6 del fratello, ottenne il diritto di tracciare il pomerio, il confine sacro della nuova urbe. La tragedia si consumò quando Remo, in un fatale gesto di sfida, oltrepassò la linea armato, costringendo Romolo a ucciderlo per difendere la sacralità delle mura appena idealizzate.

Cosa dice l’archeologia

Dietro il velo suggestivo del mito si nasconde una realtà storica altrettanto affascinante. Gli scavi condotti sul Palatino e in altre aree centrali hanno riportato alla luce i resti di antiche capanne risalenti proprio all’VIII secolo a.C., confermando che in quel periodo si verificò un fondamentale processo di aggregazione urbana, il cosiddetto “sinecismo“. Diversi villaggi indipendenti, situati sui colli vicini, iniziarono a fondersi, creando un insediamento più vasto e strutturato per controllare meglio i guadi sul Tevere e le importanti vie commerciali del sale. L’epopea romulea potrebbe quindi simboleggiare l’ascesa di un leader carismatico o di un’aristocrazia che riuscì a unificare queste comunità sparse, dotandole di istituzioni condivise e di un perimetro difensivo unitario.

L’eredità della Città Eterna

Il “Dies Natalis” romano veniva celebrato fin dall’antichità con le feste Palilie, riti rurali dedicati alla dea Pales per propiziare la fertilità delle greggi e la purificazione dei pastori. Con l’espansione dell’Impero, questa ricorrenza si trasformò in una celebrazione fastosa dell’universalità di Roma. Ancora oggi, passeggiare tra i Fori Imperiali, ammirare il Pantheon o guardare il sole che illumina perfettamente l’ingresso del Pantheon a mezzogiorno del 21 aprile, trasmette un’emozione unica. La fondazione della città rimane un simbolo di resilienza, ingegno e grandezza. Rivivere questo momento epico ci permette di riscoprire le radici di una civiltà capace di superare innumerevoli sfide del tempo, lasciandoci in dono un patrimonio storico, artistico e culturale inestimabile.