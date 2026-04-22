Caccia al lato oscuro: il telescopio Roman è pronto a svelare i segreti dell’universo

Nel cuore del Goddard Space Flight Center della NASA, l’atmosfera che si respirava ieri era carica di un’emozione tangibile, mentre un gruppo di scienziati circondava con orgoglio un imponente macchinario d’argento e arancione. Quella struttura scintillante, custodita in una camera bianca sterile, rappresenta il culmine di anni di ingegneria estrema: il Nancy Grace Roman Space Telescope è finalmente completo. Battezzato in onore della prima donna a ricoprire un ruolo esecutivo presso l’agenzia spaziale, questo gigante tecnologico si prepara a unirsi alla schiera dei grandi occhi robotici che scrutano le profondità celesti. La sua missione punta a esplorare angoli del cosmo ancora ignoti, cercando risposte a domande che l’umanità non ha ancora formulato. Grazie alla capacità di catturare immagini panoramiche senza precedenti, Roman trasformerà la nostra comprensione dello Spazio profondo e della sua evoluzione.

Uno sguardo panoramico e ultra-rapido

Il Nancy Grace Roman Space Telescope condivide con lo storico Hubble uno specchio primario di circa 2,4 metri, ma le somiglianze tecniche terminano qui. La vera rivoluzione risiede nella capacità di catturare porzioni di cielo 100 volte più ampie rispetto al suo predecessore, lavorando con una rapidità che lascia sbalorditi i ricercatori. Jared Isaacman, amministratore della NASA, ha spiegato che ciò che Hubble impiegherebbe 2mila anni a elaborare, Roman può completarlo in appena 12 mesi, producendo una mole di dati pari a 500 terabyte all’anno.

Questa velocità di scansione permetterà di individuare fenomeni transitori rarissimi, come lampi radio veloci, esplosioni di supernove lontane e collisioni tra stelle di neutroni, catturandoli nel momento esatto in cui si verificano. Grazie al Wide Field Instrument (WFI), una fotocamera da 300 megapixel sensibile alla luce visibile e all’infrarosso vicino, gli scienziati potranno sorvegliare il firmamento con una precisione mai vista prima.

A caccia della materia oscura e di nuovi mondi

Uno degli obiettivi primari della missione riguarda la comprensione del “lato oscuro” dell’universo, composto da materia ed energia oscura che costituiscono il 95% di tutto ciò che esiste. Sebbene queste sostanze siano rimaste finora invisibili, Roman potrà tracciarne gli effetti analizzando la distribuzione di migliaia di galassie e l’accelerazione dell’espansione cosmica attraverso mappe tridimensionali dettagliatissime.

Oltre alla cosmologia pura, il telescopio vanta un sofisticato coronagrafo, uno strumento capace di bloccare la luce accecante delle stelle per individuare pianeti extrasolari estremamente deboli, fino a 100 milioni di volte meno luminosi del loro astro madre. Questa tecnologia permetterà di fotografare direttamente mondi simili a Giove per dimensioni e temperatura, aprendo una nuova finestra sulla ricerca di sistemi planetari simili al nostro.

Il viaggio verso il punto di Lagrange L2

Dopo aver superato test rigorosi che lo hanno sottoposto a vibrazioni, suoni assordanti e temperature proibitive, il telescopio è ora pronto per essere trasferito al Kennedy Space Center in Florida. Il lancio, previsto per settembre 2026 a bordo di un razzo Falcon Heavy di SpaceX, avverrà con ben 8 mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia originale. Una volta nello Spazio, Roman viaggerà per circa un milione e mezzo di km fino a raggiungere il punto di Lagrange L2, una posizione orbitale stabile e protetta dal calore solare. Lì, in compagnia del James Webb e di Euclid, inizierà la sua danza silenziosa tra le stelle, pronto a raccogliere l’eredità dei suoi predecessori e a regalarci una nuova prospettiva sull’infinito.