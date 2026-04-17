Cade con il parapendio: 60enne muore in Friuli

Un uomo di 60 anni ha perso la vita, nel primo pomeriggio di oggi, in un incidente con il parapendio avvenuto a Ramandolo, località del comune di Nimis (Udine). La vittima, un cittadino straniero, stava sorvolando l’area quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato al suolo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e l’elisoccorso, la cui equipe specializzata è stata inviata dalla centrale operativa della Sores FVG. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione impervia della zona.

Il pilota, secondo quando accertato, era decollato dal Monte Bernadia per poi finire sopra Torlano di Nimis (Udine) in un tratto di bosco ripido. Attraverso le coordinate fornite da Sores, i soccorritori – quattro tecnici della stazione di Udine – si sono calati con l’aiuto di corde dalla strada soprastante per un centinaio di metri fino sul punto in cui hanno trovato l’uomo privo di vita. Per la constatazione del decesso e la rimozione della salma, si è atteso l’equipaggio tecnico sanitario dell’elisoccorso regionale che è stato calato con il verricello. Dopo la constatazione del decesso e il nulla osta del magistrato, la salma è stata recuperata dopo due ore di attività. La dinamica dell’accaduto e le ragioni del decesso sono al vaglio delle autorità competenti.