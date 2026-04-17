Caldo eccezionale oggi a Firenze con +28°C, ma i record restano lontanissimi: temperature più alte 80 anni fa | DATI

La giornata di oggi, venerdì 17 aprile 2026, ha proiettato la città di Firenze in un’atmosfera che ha ben poco a che fare con la classica primavera toscana, ricordando invece un pomeriggio di giugno inoltrato. Passeggiando lungo i lungarni o attraversando le piazze del centro storico, la sensazione di un’estate anticipata è stata netta e pervasiva, alimentando discussioni sulla precocità di questa ondata di calore che ha avvolto l’intera piana fiorentina. Non si tratta solo di una percezione soggettiva dei passanti, ma di un dato scientifico confermato dagli strumenti di rilevazione che monitorano costantemente il respiro climatico della nostra regione.

I dati ufficiali dell’aeroporto di Peretola e l’afa in centro città

Il fulcro tecnologico per la rilevazione dei dati atmosferici nell’area fiorentina rimane la stazione meteorologica ufficiale all’aeroporto di Peretola. Questa infrastruttura, gestita con precisione dall’ENAV per conto del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, ha registrato nel primo pomeriggio di oggi una temperatura massima di +27°C. Tale valore non è stato un picco isolato e fugace, ma è stato misurato con costanza in tre metar consecutivi, ovvero i messaggi meteorologici di routine per l’aviazione, prodotti nell’arco temporale che va dalle ore 14:20 alle 15:20. Sebbene la zona aeroportuale sia soggetta a una buona ventilazione, il cuore pulsante di Firenze ha risposto con cifre ancora più elevate a causa della densità urbana e dell’inerzia termica dei materiali edilizi. In centro città l’aria è apparsa quasi immobile e diverse stazioni meteo urbane hanno facilmente superato la soglia dei +28°C, rendendo il clima decisamente pesante per chiunque si trovasse all’aperto nelle ore di punta.

Un’anomalia termica significativa rispetto alle medie del periodo

Per comprendere la portata del fenomeno odierno, è necessario confrontare i numeri attuali con lo storico climatico. Analizzando il trentennio climatico di riferimento, emerge chiaramente che ci troviamo di fronte a un caldo eccezionale per la seconda decade di aprile. La media meteorologica per questo periodo dell’anno presso la stazione di Peretola si attesta infatti poco sopra i +19°C. Il dato di oggi evidenzia quindi un’anomalia termica imponente, con valori che si posizionano circa 8 gradi sopra le medie del periodo. Questo scarto giustifica lo sconcerto di molti cittadini e turisti, ma è proprio qui che la memoria storica deve intervenire per fornire il giusto contesto e ridimensionare quella tendenza all’allarmismo che spesso caratterizza la cronaca moderna.

La memoria corta del clima: i precedenti storici più caldi di oggi

Nonostante l’impatto mediatico che una giornata come quella di oggi può generare, gli annali della meteorologia ci dicano chiaramente che il clima di Firenze ha già vissuto picchi simili, e perfino superiori, in tempi non sospetti. Non siamo affatto di fronte a un record assoluto. Esistono infatti diverse date nel passato, alcune molto lontane e altre più recenti, in cui il termometro ha raggiunto vette che rendono i +27°C di oggi una temperatura quasi “fresca” al confronto. Il record mensile per aprile a Firenze è ancora lontanissimo, essendo superiore di ben 4°C rispetto al picco massimo registrato in questo venerdì di aprile. Ecco, nel dettaglio, i dati che dimostrano come il passato sia stato spesso ben più rovente:

+31,2°C registrati nell’aprile del 2012

registrati nell’aprile del +30,6°C registrati nell’aprile del 1949

registrati nell’aprile del +29,2°C registrati nell’aprile del 1968

registrati nell’aprile del +28,4°C registrati l’8 aprile del 1961 (un dato impressionante poiché avvenuto nella prima decade)

registrati l’8 aprile del (un dato impressionante poiché avvenuto nella prima decade) +28,2°C registrati nell’aprile del 1968 e nell’aprile del 2013

Oltre il catastrofismo: la narrazione meteorologica e l’oggettività statistica

È interessante notare come la percezione del caldo sia cambiata radicalmente nel corso dei decenni. Oggi, con l’amplificazione dei social media e un certo tipo di narrazione meteorologica spesso orientata al sensazionalismo, ogni variazione sopra la media viene dipinta come un segnale dell’apocalisse climatica. Tuttavia, osservando che ben 77 anni fa, precisamente nell’aprile del 1949, la città raggiungeva i +30,6°C senza che questo generasse panico collettivo o titoli catastrofisti, comprendiamo che la variabilità meteorologica è un fenomeno intrinseco alla natura stessa. Certamente fa caldo, ed è innegabile che la temperatura sia fuori norma per il calendario, ma urlare al catastrofismo senza motivo non aiuta a comprendere le dinamiche ambientali. Il passato ci insegna che Firenze ha già vissuto momenti di caldo record molto più estremi di quello odierno, a dimostrazione del fatto che, prima di gridare alla tragedia, bisognerebbe sempre consultare i dati storici con un briciolo di sana freddezza.