Cambio di corsia orbitale: la ISS si prepara alle nuove missioni Soyuz

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha appena completato una delicata manovra di correzione della propria orbita, finalizzata a ottimizzare il posizionamento del laboratorio orbitante in vista dei prossimi impegni logistici. Nella mattinata di oggi, alle ore 04:34 ora italiana, i motori del cargo russo Progress MS-32, attualmente attraccato alla stazione, sono stati attivati per una durata complessiva di 303 secondi. Questa spinta controllata ha permesso di imprimere alla struttura un impulso di 0,25 metri al secondo, sufficiente a innalzare l’altitudine media del complesso di circa 440 metri rispetto alla superficie terrestre. Grazie a questa operazione tecnica perfettamente riuscita, la ISS si trova ora a una quota ufficiale di 420,09 km, una distanza calcolata con estrema precisione per garantire la massima efficienza nelle future operazioni di aggancio e rientro delle capsule. Si tratta di un intervento di routine ma fondamentale per contrastare il naturale decadimento orbitale causato dal debolissimo attrito atmosferico ancora presente a quelle altezze, assicurando la totale sicurezza delle traiettorie di volo e la stabilità dei parametri orbitali necessari per le prossime missioni.

I dettagli tecnici dell’operazione

L’intervento è stato eseguito utilizzando i sistemi di propulsione della navetta russa Progress MS-32, un veicolo da rifornimento che svolge un ruolo cruciale anche nel mantenimento dell’assetto del complesso. La manovra, durata poco più di 5 minuti, ha generato un’accelerazione minima ma determinante per il posizionamento finale. Sebbene 440 metri possano sembrare una variazione trascurabile su una scala di oltre 400 km, tali micro-correzioni sono essenziali per mantenere la Stazione all’interno del corridoio previsto, evitando che la gravità e la resistenza dei gas rarefatti la trascinino verso strati più densi dell’atmosfera.

Strategia balistica per le missioni Soyuz

L’obiettivo primario di questo innalzamento riguarda la creazione delle condizioni balistiche ideali per le prossime fasi operative del programma spaziale internazionale. La nuova configurazione orbitale è stata studiata per sincronizzare perfettamente la posizione della stazione con le traiettorie di volo dei veicoli in arrivo e in partenza nelle prossime settimane. Nello specifico, la manovra prepara il terreno per l’attracco della navetta Soyuz MS-29, che trasporterà un nuovo equipaggio, e contemporaneamente definisce i parametri necessari per il distacco e la discesa controllata della Soyuz MS-28, garantendo che il rientro sulla Terra avvenga nelle zone di atterraggio prestabilite.