Campi Flegrei, aumento dei valori di CO2: la scuola Petronio di Pozzuoli resta chiusa

Confermati i livelli di anidride carbonica superiori alla norma nei locali al piano terra dell’Istituto Lucio Petronio di Via San Gennaro Agnano a Pozzuoli (Napoli), la chiusura della scuola, già disposta dal sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, proseguirà. È quanto stabilito nel corso della nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, preso atto degli esiti delle verifiche del gruppo di tecnici composto dai Vigili del Fuoco, dai tecnici dell’INGV-Osservatorio Vesuviano e della Città metropolitana. Nella giornata di domani, saranno svolti ulteriori approfondimenti sulla stessa struttura per delimitare le aree accessibili, nonché ulteriori verifiche sugli altri edifici scolastici dell’area flegrea, sebbene gli enti proprietari abbiano rappresentato che il sistema di rilevazione non ha segnalato alcuna criticità al momento. La situazione è attentamente seguita dal CCS.

All’incontro hanno partecipato l’assessore regionale alle Protezione Civile Fiorella Zabatta, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il sindaco di Bacoli Josi della Ragione, la direttrice dell’INGV-Osservatorio Vesuviano Lucia Pappalardo, i rappresentanti della Città metropolitana di Napoli, della Soru, dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio scolastico regionale, delle forze di Polizia e del Comune di Napoli.