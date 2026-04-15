Campi Flegrei, aumento di CO2 e temperatura in una scuola di Pozzuoli: chiusa

Un aumento dei valori di anidride carbonica e della temperatura sono stati rilevati questa mattina al piano terra dell’Istituto scolastico Petronio di via San Gennaro Agnano, nel comune di Pozzuoli (Napoli). Il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), convocato dal prefetto di Napoli Michele di Bari, ha proposto al sindaco di Pozzuoli la chiusura temporanea dell’Istituto per consentire, nel primo pomeriggio, nuove rilevazioni da parte di un gruppo misto composto dalla squadra Mbcr dei Vigili del Fuoco, dai tecnici dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e della Città Metropolitana di Napoli, ai fini dell’eventuale delimitazione delle aree dell’edificio soggette a interdizione temporanea.

Sono stati i tecnici di Città metropolitana a segnalare questa mattina l’aumento dei valori, fatto che ha spinto il prefetto a convocare nell’immediatezza il Centro Coordinamento Soccorsi al quale hanno partecipato l’assessore regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano Lucia Pappalardo, i rappresentanti della Città Metropolitana e del Comune di Napoli, della Sala operativa regionale unificata, dei Vigili del Fuoco, dell’Ufficio Scolastico regionale e delle forze di Polizia.

Cosa è emerso

Nell’incontro è emerso che il maggiore livello di emissioni di CO 2 può essere attribuito alla concentrazione degli ultimi eventi bradisismici nella stessa area, peraltro molto vicina all’Istituto professionale per i Servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera “Lucio Petronio”. Negli altri istituti di competenza di Città Metropolitana non sono state rilevate anomalie.