Campobasso, frana a Salcito: evacuate 50 persone, Vigili del Fuoco al lavoro | VIDEO

Frana a Salcito: in corso verifiche tecniche all'interno degli edifici coinvolti per valutare l'entità dei danni strutturali e la stabilità delle costruzioni

Campobasso, frana a Salcito: evacuazioni

Dalla mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono impegnati nel comune di Salcito (Campobasso) a causa di un movimento franoso che ha interessato alcune abitazioni del centro abitato. Per garantire la massima sicurezza dei residenti, è stata disposta l’evacuazione precauzionale di 50 persone. Sul posto sono in corso verifiche tecniche all’interno degli edifici coinvolti per valutare l’entità dei danni strutturali e la stabilità delle costruzioni. Contemporaneamente, l’elicottero Drago sta effettuando una ricognizione aerea su tutto il versante colpito dal dissesto per monitorare l’evoluzione del fronte franoso.

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