Cancro ovarico, nuove speranze dalla ricerca: individuato un meccanismo chiave della resistenza ai farmaci

Il cancro ovarico continua a rappresentare una delle sfide più complesse della medicina oncologica moderna. A livello globale è la quinta forma di tumore più letale tra le donne e, nella maggior parte dei casi, viene diagnosticato in fase avanzata. L’assenza di sintomi specifici e di programmi di screening efficaci contribuisce a una prognosi spesso sfavorevole, con un tasso di sopravvivenza che si aggira intorno al 30%. Tra le diverse tipologie di tumore ovarico, la più diffusa è il carcinoma ovarico sieroso di alto grado, che costituisce circa il 70% dei casi. Sebbene inizialmente risponda bene alle terapie standard a base di Platino, come il Carboplatino, questo tipo di tumore presenta una forte tendenza alla recidiva. Nel tempo, infatti, le cellule tumorali sviluppano una resistenza ai farmaci, rendendo le cure sempre meno efficaci e la malattia più aggressiva. Proprio la resistenza ai trattamenti e le frequenti recidive rappresentano i principali ostacoli nella gestione clinica della patologia. Da qui nasce l’urgenza di individuare marcatori molecolari in grado di prevedere la risposta alle terapie e, allo stesso tempo, offrire nuovi bersagli per interventi più mirati.

Lo studio

In questo contesto si inserisce la ricerca coordinata da Saula Checquolo presso La Sapienza Università di Roma, pubblicata sulla rivista Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. Lo studio si è concentrato su due proteine già note per il loro coinvolgimento nei meccanismi di resistenza ai farmaci: Pin1 e Notch3. Il lavoro, guidato dalla ricercatrice Maria Valeria Giuli insieme ad Angelica Mancusi e Bianca Natiello, ha analizzato il legame tra queste due proteine e il loro ruolo nella resistenza alla chemioterapia. Attraverso un approccio multidisciplinare – che ha incluso analisi proteiche, simulazioni molecolari e test su modelli cellulari e animali – i ricercatori hanno studiato cellule tumorali, alcune delle quali provenienti direttamente da pazienti.

Risultati e implicazioni

I risultati hanno evidenziato un meccanismo chiave: quando le cellule tumorali vengono trattate con Carboplatino, si attiva l’asse Pin1/Notch3, favorendo la resistenza al farmaco. Al contrario, bloccando la proteina Pin1, si osserva una riduzione di Notch3 e un aumento della sensibilità delle cellule alla chemioterapia. Questo porta a una minore capacità del tumore di proliferare e diffondersi.

Le implicazioni cliniche sono significative. L’integrazione della chemioterapia tradizionale con farmaci inibitori di Pin1 potrebbe rappresentare una nuova strategia terapeutica capace di migliorare l’efficacia dei trattamenti e ridurre il rischio di recidiva. In prospettiva, questo approccio potrebbe aprire la strada a terapie personalizzate, adattate alle caratteristiche molecolari del tumore di ciascuna paziente.