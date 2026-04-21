Cannabis terapeutica, al via le prime somministrazioni al Policlinico di Messina

Prime somministrazioni di cannabis terapeutica per pazienti selezionati ricoverati al Policlinico di Messina. Il nuovo servizio è stato reso possibile grazie all’attivazione di un laboratorio galenico dedicato alla preparazione di farmaci a base di cannabis per uso medico. Le infiorescenze utilizzate provengono dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze e sono già titolate, ovvero certificate con una concentrazione precisa di cannabinoidi, garantendo così sicurezza e standardizzazione del trattamento. “Si tratta di un servizio importante – sottolinea il Direttore Amministrativo dott.ssa Elvira Amata – per tutti coloro che convivono con dolore cronico e che al tempo stesso punta a diventare un riferimento per il territorio in sinergia anche con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per potenziare l’offerta alla popolazione“.

Il laboratorio, attivato dall’UOSD di Genetica e Farmacogenetica dell’AOU “G. Martino”, è specializzato nell’allestimento di preparazioni magistrali a base di cannabis, nel pieno rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e sicurezza. Si tratta di un significativo potenziamento dei servizi sanitari, che consentirà una gestione più efficiente e personalizzata delle terapie, a supporto sia dei pazienti sia dell’attività clinica specialistica. La crescente domanda di cannabis terapeutica richiede infatti sistemi in grado di garantire accesso sicuro e controllato: in questo senso, il modello centralizzato ospedaliero migliora il monitoraggio dei processi e l’appropriatezza delle cure. In questa prima fase, il servizio sarà riservato ai pazienti ricoverati, ma è prevista una successiva estensione anche agli utenti esterni.

Attualmente, in Sicilia, solo l’ASP di Siracusa dispone di un laboratorio galenico non sterile per la preparazione di farmaci a base di cannabis. L’Azienda Ospedaliera “G. Martino”, anche grazie alla sua posizione strategica, punta quindi a diventare un centro di riferimento per tutta la Sicilia nord-orientale. Le attività di allestimento saranno curate dalla professoressa Emanuela Esposito, dal dottore Alessandro Siracusa e dalla dottoressa Fabiola De Luca.