Cannabis terapeutica, al via le prime somministrazioni al Policlinico di Messina

Attivato il laboratorio galenico: trattamenti personalizzati per pazienti ricoverati, con l’obiettivo di diventare hub sanitario per la Sicilia nordorientale

équipe laboratorio messina cannabis terapeutica
Da sinistra Fabiola De Luca, Alessandro Siracusa, Emanuela Esposito

Prime somministrazioni di cannabis terapeutica per pazienti selezionati ricoverati al Policlinico di Messina. Il nuovo servizio è stato reso possibile grazie all’attivazione di un laboratorio galenico dedicato alla preparazione di farmaci a base di cannabis per uso medico. Le infiorescenze utilizzate provengono dallo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze e sono già titolate, ovvero certificate con una concentrazione precisa di cannabinoidi, garantendo così sicurezza e standardizzazione del trattamento. “Si tratta di un servizio importante – sottolinea il Direttore Amministrativo dott.ssa Elvira Amata – per tutti coloro che convivono con dolore cronico e che al tempo stesso punta a diventare un riferimento per il territorio in sinergia anche con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina per potenziare l’offerta alla popolazione“.

Il laboratorio, attivato dall’UOSD di Genetica e Farmacogenetica dell’AOU “G. Martino”, è specializzato nell’allestimento di preparazioni magistrali a base di cannabis, nel pieno rispetto della normativa vigente e degli standard di qualità e sicurezza. Si tratta di un significativo potenziamento dei servizi sanitari, che consentirà una gestione più efficiente e personalizzata delle terapie, a supporto sia dei pazienti sia dell’attività clinica specialistica. La crescente domanda di cannabis terapeutica richiede infatti sistemi in grado di garantire accesso sicuro e controllato: in questo senso, il modello centralizzato ospedaliero migliora il monitoraggio dei processi e l’appropriatezza delle cure. In questa prima fase, il servizio sarà riservato ai pazienti ricoverati, ma è prevista una successiva estensione anche agli utenti esterni.

Attualmente, in Sicilia, solo l’ASP di Siracusa dispone di un laboratorio galenico non sterile per la preparazione di farmaci a base di cannabis. L’Azienda Ospedaliera “G. Martino”, anche grazie alla sua posizione strategica, punta quindi a diventare un centro di riferimento per tutta la Sicilia nord-orientale. Le attività di allestimento saranno curate dalla professoressa Emanuela Esposito, dal dottore Alessandro Siracusa e dalla dottoressa Fabiola De Luca.

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